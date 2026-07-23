朋友關係中過度付出的三個跡象　恐成為消耗自己的原因

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

重視友情並不是壞事，但當付出逐漸變成習慣性的討好，總是把朋友的需求擺在自己前面，就可能讓關係失去平衡，過度付出的人通常不是不懂得照顧自己，而是害怕拒絕後被疏遠，甚至將朋友是否開心，視為自己的責任，以下三種常見行為，可能代表你正在友情中默默消耗自己。

＃以為義氣就是有求必應



無論自己是否有空、心情好不好，只要朋友開口就立刻答應，臨時陪伴、幫忙處理事情、承接對方的情緒，甚至為了配合對方打亂原有安排，久而久之，朋友可能把你的幫助視為理所當然，而你也會因為不敢拒絕，累積越來越多委屈。

＃總是主動維繫關係



每次都是你先傳訊息、安排聚會、記住對方的重要日子，當朋友冷淡時，還會立刻檢討是不是自己做錯了什麼，健康的友情應該是雙向靠近，若一段關係長期只靠一個人努力維持，不僅容易感到疲憊，也可能讓你忽略對方其實沒有同等重視這段友情。

＃感情好不是對方越線的藉口



朋友說話刺耳，你告訴自己他只是個性直接，對方一次次忽略你的感受，你仍然認為他沒有惡意，甚至還反過來檢討自己是不是太敏感，善解人意若沒有底線，只是在幫傷害你的人免除責任，真正重視你的人，知道你不舒服之後會調整，而不是要求你繼續體諒他的沒分寸。