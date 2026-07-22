fb ig video search mobile ETtoday

史上最奶甜的少女唇釉！香草牛奶色輕鬆打造淡顏妝　一抹潮流又減齡

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不少女性都有每天上妝的需求，不僅透過可愛的美妝小物療癒身心，令人讚歎的軟萌色彩，更是讓整體妝容顯得年輕減齡的關鍵，近期就有不少值得擁有的質感單品，可以讓上妝過程成為一種享受。

＃fwee 3D透明水晶唇彩，3.8ml、售價540元

▲fwee,黛珂,1028,美妝,彩妝,唇膏,粉撲。（圖／品牌提供）

韓國人氣美妝fwee以多功能的布丁膏廣受年輕女孩喜愛，最近以經典色號#Vanilla為主題，延伸出全新的彩妝系列：唇頰兩用布丁膏、3D透明水晶唇彩與玫瑰心動鎖色唇露，彷彿加入了香草牛奶一般，讓整體顏色更淺、更奶白，即使彩妝新手也可以輕鬆畫出淡顏白開水妝容，而且可以按照自己喜歡的彩妝單品，自由搭配，其中，3D透明水晶唇彩擁有晶瑩剔透的光澤感，一抹立刻修飾唇紋，打造出細緻飽滿的唇妝效果。

＃黛珂 恆潤絲絨唇膏，售價1150元

▲fwee,黛珂,1028,美妝,彩妝,唇膏,粉撲。（圖／品牌提供）

頂級美妝黛珂恆潤絲絨唇膏以超粉嫩的新色，打造出全新恆潤絲絨唇膏，彷彿小貓肉蹼的淺粉紅色，即使是絲絨般的霧面質地，也絲毫不顯乾澀，長效豐盈雕塑成分，可以流暢延展並完美貼合唇部肌膚紋理，一抹宛如奶油般融化，輕盈不厚重的服貼配方，為雙唇賦予持久且飽和的優雅色澤，展現出宛如高級訂製服般的精緻迷人氣場。

＃1028 小貓耳手指粉撲，1入、售價150元

▲fwee,黛珂,1028,美妝,彩妝,唇膏,粉撲。（圖／品牌提供）

追求精緻無瑕的夏日偽素顏底妝時，妝容的服貼度往往取決於細節的處理，針對眼周、鼻翼與嘴角等容易卡粉或難以照顧的死角，全新推出的1028小貓耳手指粉撲採用獨特的40度小三角設計，極細雙絨面質地，觸感親膚且具備優異的厚彈感，能緊密貼合肌膚紋理，使粉底均勻延展而不留粉痕。

關鍵字：

fwee, 黛珂, 1028, 美妝, 彩妝, 唇膏, 粉撲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

早餐第一口喝錯，小心整天都在累！營養師點名4款早餐飲品

早餐第一口喝錯，小心整天都在累！營養師點名4款早餐飲品

哈蘭德26歲生日遊艇開趴　正妹女友頂級行頭曝光 擁有好人緣跟「合群」無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 「台南最大LOPIA」8月中新光三越登場　超大壽司櫃、鮮魚賣場進駐 獨／溫慶珠驟逝！「針織女王」潘怡良憶前輩暖舉：給我很大力量 不只服裝！溫慶珠曾開餐廳　在台北蛋黃區整棟經營 2026世界盃最有錢的足球員大嫂團TOP10　梅西老婆第一、姆巴佩女友入榜 越吵感情越好？「3個吵架原則」會溝通的情侶反而更長久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面