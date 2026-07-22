史上最奶甜的少女唇釉！香草牛奶色輕鬆打造淡顏妝　一抹潮流又減齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

不少女性都有每天上妝的需求，不僅透過可愛的美妝小物療癒身心，令人讚歎的軟萌色彩，更是讓整體妝容顯得年輕減齡的關鍵，近期就有不少值得擁有的質感單品，可以讓上妝過程成為一種享受。

＃fwee 3D透明水晶唇彩，3.8ml、售價540元

韓國人氣美妝fwee以多功能的布丁膏廣受年輕女孩喜愛，最近以經典色號#Vanilla為主題，延伸出全新的彩妝系列：唇頰兩用布丁膏、3D透明水晶唇彩與玫瑰心動鎖色唇露，彷彿加入了香草牛奶一般，讓整體顏色更淺、更奶白，即使彩妝新手也可以輕鬆畫出淡顏白開水妝容，而且可以按照自己喜歡的彩妝單品，自由搭配，其中，3D透明水晶唇彩擁有晶瑩剔透的光澤感，一抹立刻修飾唇紋，打造出細緻飽滿的唇妝效果。

＃黛珂 恆潤絲絨唇膏，售價1150元

頂級美妝黛珂恆潤絲絨唇膏以超粉嫩的新色，打造出全新恆潤絲絨唇膏，彷彿小貓肉蹼的淺粉紅色，即使是絲絨般的霧面質地，也絲毫不顯乾澀，長效豐盈雕塑成分，可以流暢延展並完美貼合唇部肌膚紋理，一抹宛如奶油般融化，輕盈不厚重的服貼配方，為雙唇賦予持久且飽和的優雅色澤，展現出宛如高級訂製服般的精緻迷人氣場。

＃1028 小貓耳手指粉撲，1入、售價150元

追求精緻無瑕的夏日偽素顏底妝時，妝容的服貼度往往取決於細節的處理，針對眼周、鼻翼與嘴角等容易卡粉或難以照顧的死角，全新推出的1028小貓耳手指粉撲採用獨特的40度小三角設計，極細雙絨面質地，觸感親膚且具備優異的厚彈感，能緊密貼合肌膚紋理，使粉底均勻延展而不留粉痕。