HOLA推「模組沙發」可自由拼接　搬家、換格局也能繼續用

▲HOLA開賣組合式沙發「伊登麻吉模組沙發」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

傳統沙發常常因為尺寸過大或方向死板，讓客廳動線受到限制。HOLA 首度推出「伊登麻吉模組沙發」，標榜可打破規格與尺寸框架，提供 7 項核心組件與 10 款布料選擇，讓居住者能像拼積木一樣，依照家裡坪數與生活情境打造「剛剛好」的客廳佈局。

傳統沙發一旦買定，未來只要搬家、換格局或是家裡成員增加，往往就面臨尺寸不合只能淘汰的窘境。這款沙發採取獨立單人單元邏輯，推出包含扶手、轉角、單人座與腳凳等 7 項單元。對消費者來說，最大的優勢在於高度靈活性。單身時可以先買單人座或扶手組合成舒壓單椅；家庭成員增加或更換房子的話，直接加購組件就能順暢擴充成兩人座、三人座、一字型甚至 L 型，大幅提升家具的使用壽命與永續性。

▲沙發提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，其中貓抓布還具有「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。（圖／品牌提供）

對於喜歡靈活調整居家動線的人，或是經常舉辦聚會的家庭，模組化沙發也能隨時拆解挪動，依據一人獨處、兩人世界或多人派對輕鬆切換形態。沙發內部採用 Q-Flex 高密度舒壓泡棉添加彈力棉，營造出如麻糬般飽滿柔彈的坐感，77 公分高搭配 66 公分的寬樂座深，讓習慣盤腿追劇或放鬆癱坐的人都能得到良好支撐。品牌也祭出 10 年木質框架保固，讓民眾在多次重組移動的過程中也能用得安心。

伊登麻吉模組沙發現已上市，消費者可至門市預約體驗，兩人座售價 31,800 元，組合優惠價 28,990 元；三人座售價 33,800 元，組合優惠價 29,990 元；一字型售價 41,700 元，組合優惠價 34,990 元。

▲IKEA PS 2026系列。（圖／品牌提供）

居家空間不一定要正經八百，有時候一點點搞怪更迷人 。IKEA 在 5 月在台推出第 10 代 IKEA PS 2026 系列，以「Playful Functionality（玩味機能）」為設計理念，集結 12 位設計師打造 44 款涵蓋家具、家飾與織品的新品 。



最能體現「玩味」的單品，便是曾於米蘭設計周發表的 IKEA PS 2026 休閒椅，售價 5,999 元 。設計師 Mikael Axelsson 挑戰以「空氣」作為主要支撐，透過獨立氣室與鍍鉻金屬框架，重新定義家具重量，使用者只要用腳踩打氣筒就能輕鬆充氣 。另一款以實心松木製成的 PS 2026 長凳，售價 4,999 元，坐下後會輕輕搖動，打破一般長凳靜態擺設的印象，多了一種想與身旁的人分享搖擺的幽默感。