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為什麼戀愛談久了就沒激情？擊破3個關鍵原因重現愛的悸動

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

戀愛剛開始時，因為彼此充滿新鮮感，每一次約會、訊息與肢體接觸都容易讓人心跳加速，但隨著相處時間拉長，激情逐漸轉為熟悉與安定，並不一定代表感情變淡，而是關係進入不同階段，若雙方沒有刻意經營，日常生活便可能慢慢蓋過當初的浪漫。

▲。（圖／IG）

＃新鮮感被熟悉感取代

剛交往時，彼此還有許多未知，每次聊天都像在探索新世界，但相處久了，生活習慣、情緒反應與相處模式都變得容易預測，當驚喜感減少，大腦不再頻繁產生強烈興奮，戀愛自然會從刺激轉向穩定，激情也會跟著變得平淡。

＃生活壓力擠壓浪漫空間

交往時間越久，工作、金錢、家務與家庭責任逐漸進入關係，兩人的對話可能從分享心情，變成討論帳單、行程與待辦事項，當彼此長期處於疲憊狀態，即使感情仍然存在，也很難保有主動製造浪漫的心力，久而久之便容易覺得戀愛只剩日常。

＃把對方的付出視為理所當然

關係穩定之後，很多人會減少稱讚、感謝與主動關心，認為對方應該知道自己的心意，卻忘了感情需要被持續表達，當擁抱、約會與貼心舉動逐漸消失，雙方就容易感到自己不再被重視，激情並不是自然用完，而是在缺少回應與經營的情況下慢慢熄滅。

關鍵字：

戀愛, 感情, 戀情

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