拒絕無效護膚！20%濃度「抗老王者」、珍稀黑鑽松露有感逆齡

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著現代人生活節奏與作息紊亂，肌膚容易陷入疲憊與保養停滯期，近期不少重量級抗老新作，從嬌蘭運用冷凍乾燥技術打造的高效凍晶、雅詩蘭黛結合長壽肌因科技的奢華精萃油，到伊麗莎白雅頓升級微囊包覆的艾地苯晚霜，透過突破性的科技成分與質地，為肌膚注入強效修護能量，重現年輕緊緻的透亮光澤。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳激活能量凍晶，7顆、售價2250元

當肌膚面臨過勞與保養停滯期時，需要更為密集的修護能量來喚醒活力，鑽研蜜蜂修護能量長達15年的嬌蘭「蜜蜂實驗室」運用-40度C冷凍乾燥凍晶技術，將極難穩定的「抗老王者」成分維他命Cg以高達20%的濃度高效封存，結合玻尿酸與珍稀黑蜂蜂蜜，使用時搭配10滴皇家蜂王乳平衡油精華調和，質地輕觸即融，為疲憊透支的肌膚注入強效修護能量，連續使用7天有感撫平細紋，重現年輕澎潤的透亮光澤。

＃雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露三重精萃油，30ml、售價8650元



雅詩蘭黛頂級保養Re-Nutriv系列專注於「肌膚長壽科研」，全新推出的精萃油融合SIRTIVITY-LP長壽肌因逆齡科技、雙重膠原胜肽煥活科技與珍稀黑鑽松露精萃，從屏障修護、立體輪廓到光采能量同步作用，雖然是美容油類型的單品，但採用獨特油凝萃科技，不僅將98%高濃度活萃封存於百萬超導微米泡泡中，質地更是輕盈好吸收且不厚重，全面提升肌膚緊緻光采。

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯全能修護晚霜，50ml、售價6,000元



伊麗莎白雅頓旗下頂級艾地苯系列，以極致有感抗老讓粉絲用過都回不去，這次全面升級採用微囊包覆技術，每克就含有10億顆艾地苯微球，可以層層深入肌膚釋放，搭配植萃修護複合物、R-亞麻油酸，維持肌膚柔嫩並改善因乾燥引起的粗糙與細紋，真空式包裝設計更能維持成分濃度與效能。