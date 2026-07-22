石頭新款掃拖機器人深入沙發底　MOVA雙機械臂能貼牆清掃

▲石頭科技近期推出旗下最新款掃拖機器人。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

針對掃拖機器人地板容易黏膩與死角灰塵問題，兩大品牌分別針對低矮家具底部與邊角清潔推出旗艦新品。Roborock 石頭科技推出「Qrevo Edge 2 Flow 升級版」，主打 8.98 公分超薄機身與活水強壓滾筒技術，首賣祭出現省 3,000 元優惠；恆隆行代理的 MOVA，近期引進雙機械臂與強吸力旗艦款，還提供早鳥專屬禮包，讓民眾能輕鬆依照預算與需求入手。

石頭科技：8.98cm 超薄機身深入櫃底

Roborock 石頭科技全新推出超薄滾筒活水掃拖機器人「Qrevo Edge 2 Flow 搖滾天王」，比上一代 11.9 公分高度再壓縮，新一代機身為 8.98 公分，配合 RetractSense 升降式 LDS 導航系統，能順暢深入床底與沙發底下清潔。

該機核心清潔採用升級的 SpiraFlow 2.0 活水強壓滾筒拖地技術，配置 16 個補水口，搭配高速旋轉滾筒，提供加倍向下拖地壓力，拖地時同步以活水沖洗滾筒回收污水，強調可減少約 30% 的水痕殘留。此外，新機配有自適應伸縮滾筒與雙升降雙向旋轉邊刷，遇到地毯時滾筒遮罩會自動遮蔽避免沾濕織物。AI 避障系統可辨識超過 280 種障礙物，讓使用者不用移除全部地面物品也能執行清潔任務。Qrevo Edge 2 Flow 搖滾天王售價28,980元，特價 25,980 元。

MOVA：雙機械臂動態外擴

恆隆行代理的家電品牌 MOVA，近期在台推出旗艦機款 MOVA V70 Ultra Complete X 雙極致外擴全能掃拖機器人。主打 MaxiReachX 雙機械臂技術，讓拖布外擴最長可延伸 17 公分，達到貼合牆角的效果，邊刷也可「彈性外擴」，最長達 12 公分，強調可深入直角縫隙。

V70 Ultra Complete X 機身高度設計為 8.8 公分，內建 StepMaster 雙階越障系統，最高可跨越 9 公分高的障礙，AI 智慧避障可識別超過 300 種居家障礙物，全能基座配有 100 度 C 高溫熱水洗拖布與熱風烘乾功能，並採用可水洗集塵桶的 EcoCyclone 環保集塵系統。MOVA V70 Ultra Complete X 售價 49,980 元，特價 28,888 元，加送價值 3,370 元的早鳥專屬配件禮包，包括防纏繞雙滾刷、邊刷、塵盒濾網、抹布。