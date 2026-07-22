溫慶珠辭世品牌首發聲！「家族將接棒經營」延續獨特設計美學

記者鮑璿安／綜合報導

台灣知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）辭世，享壽69歲，震驚時尚界。品牌ISABELLE WEN今（22日）也發布正式聲明證實消息，以「無限哀痛之心」向外界告知這項噩耗，並表示未來將由溫慶珠家族及專業團隊共同接棒，延續品牌創作精神與經營理念。

品牌在聲明中表示，溫慶珠一生致力於台灣時尚的創作與品牌經營，始終懷抱對藝術與設計的熱愛，也以身為台灣女性時尚設計師為榮。品牌一路走來，感謝所有支持者與合作夥伴一路相伴，共同為台灣時尚產業寫下重要篇章。

聲明指出，身為品牌創意靈魂的溫慶珠，以卓越的設計視野、源源不絕的創意及對時尚的熱情，奠定了ISABELLE WEN鮮明的品牌風格與定位，「她所建立的創意基礎和理念，將繼續激勵我們未來的工作」。品牌也向這位創辦人致上最深敬意，並表示相信她留下的精神資產，將永遠銘刻於品牌歷史之中。品牌同時宣布，未來將由溫慶珠家族及現有專業團隊持續經營ISABELLE WEN，傳承她獨樹一幟的創意風格與設計理念，團隊將深切緬懷這位傑出的設計師與領導者，也將帶著她留下的創作精神，繼續走向未來。

溫慶珠縱橫台灣時尚圈近40年，以融合東西方美學、波西米亞風格與藝術人文底蘊聞名，是台灣最具代表性的服裝設計師之一。她的辭世不僅令時尚界深感不捨，也讓各界紛紛追憶她對台灣原創設計與品牌發展所留下的重要影響。