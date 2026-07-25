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2026臺灣國際熱氣球嘉年華必吃　台東在地美食人氣早午餐、鹹冰棒先收藏

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文／MENU美食誌

2026臺灣國際熱氣球嘉年華即日起至8／20於台東鹿野高台盛大登場，除了追熱氣球、拍美照，更不能錯過台東在地美食！從人氣早午餐、米苔目、原民料理到消暑冰品，跟著這份美食地圖一路吃遍台東。

我在玩-玩冰箱
台東縣東河鄉

台東必吃人氣早午餐店！生意超級好，建議事先用臉書訂位，早午餐大餐盤是用義式的吃法，自製醬搭配軟法、台東在地鮮蔬、一些肉品，超級美味，還會附一杯不苦澀紅烏龍茶，推薦加價換成整顆水果打製而成的冰沙，超級消暑好拍！

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客美食愛好者♥ 提供）

阿鋐炸雞
台東縣台東市

金黃酥脆很涮嘴！麵衣獨特中藥香氣十足，雞肉非常軟嫩多汁，推薦點套餐，價格親民份量很夠，超好吃。

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客塑膠是吃貨提供）

葉氏海鮮
台東縣台東市

台東必吃鮮切生魚片，大排長龍也要吃到，厚切鮮甜且價格親民，生魚片種類多，也有生食級干貝，可以選要的魚種，價格要切多少錢，份量很夠，推薦點三百元的！

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

初鹿牧場
台東縣卑南鄉

來初鹿牧場除了看可愛動物們，一定要來鮮乳吧吃吃鮮奶製品！奶味非常重，甜度不高的鮮奶霜淇淋！喜愛初鹿鮮奶味的人必吃！平日門票半價，很適合來散步放鬆！

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客傑森還要吃提供）

果珍濃台東水果珍珠專賣店
台東縣台東市

在榕樹下米苔目隔壁的花巷內，只有販售一種飲料，且限量供應！用紅龍果、木鱉果做成的冰沙，加入金鑽鳳梨汁與初鹿鮮奶，還有自製的水果珍珠，ＱQ珍珠散發淡淡果香，果汁順口解渴！來台東必喝！

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Kuan提供）

津芳冰城
台東縣台東市

得過獎的鹹冰棒，由鹹蛋黃、堅果粒及花生調配而成，香氣十足意外的超搭配！吃起來很爽口，平常不吃蛋黃的人也可以吃起來！

▲台東美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客味覺敏銳的J米是個吃貨酒控提供）

延伸閱讀

在地人的私藏名單！台南優質早午餐，隨便點都好吃

雙北刨冰地圖公開！這幾家天天排隊，今年夏天一定要吃一次，趕快來消暑一夏吧！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台東, 美食, 2026臺灣國際熱氣球嘉年華

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