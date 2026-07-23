瑪麗蓮夢露金句化為腕間奢華　海瑞溫斯頓珠寶錶閃爆

▲海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶黃鑽款。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）創辦人海瑞溫斯頓享有「鑽石之王」、「寶石天才」、「明星的珠寶商」等美譽，傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1953年在經典歌曲《Diamonds Are a Girl’s Best Friend》（鑽石是女人最好的朋友）中，唱出對海瑞溫斯頓的青睞，足見在名流心中無可取代的地位。為向這段傳奇致敬，品牌推出Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶系列，於鉑金鑲嵌白鑽與黃鑽或祖母綠、紅寶石或藍寶石，展現「四大寶石」的奢華氣勢。





▲海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶祖母綠款。

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶系列以鉑金為基底，結合彩鑽與頂級彩色寶石，將稀有寶石與精湛設計完美融為一體。最特別的黃鑽款式於面盤密鑲圓形明亮式切工黃鑽，錶鍊中央鑲有結合方形與祖母綠切工特色的Asscher阿切爾切工黃鑽，展現極致璀璨風采；祖母綠款式則在錶鍊間點綴馬眼型切工祖母綠，藍寶石與紅寶石款則各以同色圓形寶石呈幾何圖形排列，搭配地毯式鑲嵌錶鍊，交織出層次感。





▲海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶藍寶石款。





▲海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕錶紅寶石款。

伯爵（PIAGET）於珠寶錶領域亦有深厚底蘊，Limelight Gala系列腕錶藉由漸層色排列的寶石勾勒出優美流線輪廓，新款分別有鑲嵌干邑色鑽石腕錶，以及紅寶石與粉紅藍寶石漸變色排列款式，兩者的18K玫瑰金錶殼與鍊帶均以宮廷式雕刻飾紋樹皮紋，著實華美。





▲伯爵Limelight Gala 系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶腕錶，約 3,720,000元。（圖／伯爵提供）