雙北高人氣冰店名單　日式刨冰怎麼拍都美、整碗爆量水果網激推

文／MENU美食誌

每年夏天都在找好吃的刨冰嗎？這次一次整理雙北高人氣冰店，不論是爆量芒果冰、濃郁雪花冰還是古早味剉冰，全都是網友激推的人氣名單，收藏起來一路吃到暑假結束！

旁邊納涼 日式刨冰 Kakigori

台北市大安區

怎麼拍都美的日式冰品店，推薦馥郁完整杯，蜂蜜凍為基底層，刨上滿滿冰，淋上甜香薰衣草，附上鹽味奶蓋、懷舊餅乾屑、煉奶，再插上可愛吧蓮花脆餅當個耳朵，好拍好吃又散發著薰衣草香。

▲。（圖／美食客nickiH提供）

冰封仙果 ICE UNA 台北士林店

台北市士林區

主打各種療癒的特色造型冰品，使用的雪花冰磚都是以新鮮果汁和鮮奶等天然食材製成，推薦馬卡龍公主、銷魂黑貓警長2號、瘋狂鳥、虎克船長和雪藏富士山。

▲。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋

台北市士林區

隱藏在士林夜市巷弄內超日系可愛刨冰店，堅持使用新鮮當季水果自製熬煮而成的果醬搭配口感細緻的刨冰體，超清爽消暑！推薦夏季限定一碗西瓜，有加QQ椰果及寒天，還有附上煉乳可依照個人喜好自行添加，清甜感尾韻有股濃郁奶香。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

陳秋剛綿綿冰

新北市新莊區

各式新鮮當季純水果製作的綿綿冰！口感清爽帶冰沙感，毫無膩口感，推薦新鮮芒果搭配綿綿冰。

▲。（圖／美食客SAGA提供）

昭和浪漫洗濯屋

台北市大同區

店家採用木質地板，保留了傳統木製老房的格局，以大量古董營造出日本大正的浪漫風格，主要提供霜淇淋、飲料及甜點，推薦紅心芭樂霜淇淋。

▲。（圖／美食客覓時提供）

浪花丸かき氷•淡水分号

台北市淡水區

冰品價格從90～180元，不只冰品還有賣日本汽水、日本啤酒、浪花丸咖啡……等。八重山彩熊君130元，繽紛的鑽石冰超夢幻，每種顏色都是不同口味，還有附上一包跳跳糖。

▲。（圖／美食客馬健騰提供）



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