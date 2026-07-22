象印微波爐「食材免解凍」20分鐘出菜　電子鍋打造121種客製口感

▲象印今在台發表旗下最新電子鍋與烘烤微波爐。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系家電品牌象印（ZOJIRUSHI）今（7／22）在台發表全新廚房產品，推出升級款 EVERINO 烘烤微波爐，容量加大且主打「免解凍微波燒烤」，冷凍食材不需提前退冰，即可直接烤出多汁口感；頂級「炎舞炊煮」壓力 IH 電子鍋則透過首創 6 組底座 IH 加熱，提供最高 121 種客製化米飯口感微調。

要料理等待食材解凍是日常，升級版「EVERINO 烘烤微波爐」提供微波、燒烤與烘烤三合一功能，除內容量變大之外，也全新導入「免解凍微波燒烤」，從冰箱拿出的冷凍食材不必提前退冰，按下特定快捷鍵，可自動完成先微波加熱核心、再自動切換燒烤將表面烤至金黃酥脆的烹調程序，4 塊冷凍漢堡排調理時間僅需 16 分鐘；4 片冷凍鮭魚調理時間約 18 分鐘就可上桌，還能透過延長鍵微調口感。

最新「EVERINO 烘烤微波爐」機身設有透光式功能雙旋鈕與門把銀邊設計，新增「常用菜單」功能，能記錄使用者最常食用的冷凍食品微波模式，隨附 60 道精選料理彩色食譜書，其中還特別收錄 10 道專為台灣開發的在地專屬食譜包括滷肉、炒米粉、皮蛋瘦肉粥等，天天下廚也能變換新花樣，售價 22,990 元。

而新登場的「炎舞炊煮」壓力 IH 電子鍋，採用 6 組底座 IH 加熱器，採用正對角 2 組同時運作的 3D 輪替式加熱結構，催生強烈熱對流讓米粒 360 度充分翻滾，標榜即便是在超市買的普通米，也能煮出日本餐廳的口感。

外觀升級為觸控液晶面板，操作更直覺，提供 15 種白米口感選擇，使用者還能透過「專屬炊煮」功能的餐後評價系統，更細調下次的加熱曲線，最高能變化出 121 種專屬口感。除了煮白米、黑米與藜麥模式，還新增「芋香米」與日本「大麥飯」行程。清潔維護上也大幅簡化，每次使用後僅需清洗 2 個零件，內蓋也可直接放入洗碗機清洗，售價 43,990 元起。

業者表示，於百貨通路購買炎舞炊煮電子鍋，即贈送麗克特無線調理機；購買 EVERINO 烘烤微波爐，則贈送 Joseph Joseph 的 Nest 系列砧板三件組。9／1 至 12／31 期間，在全通路購買象印任一壓力 IH 或 IH 電子鍋、VE 熱水瓶、微波爐，至官方活動頁面完成登錄，即可參加 DYSON 系列產品抽獎。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜操作簡單，即可完成早晨咖啡。（圖／品牌提供）

飛利浦推出全新義式咖啡機，主打直覺的「一按、一滑、一分鐘」極簡步驟，從磨豆到萃取一氣呵成，主打使用者只要放入咖啡豆，轉動手柄即可喝到現磨現煮的新鮮咖啡，無額外塑料包裝，以新鮮咖啡豆取代一次性膠囊耗材，且機身寬度僅 18 公分，小空間收納更無負擔。

飛利浦日前在台發表新款「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜沖煮時僅需倒入新鮮咖啡豆，按下按鈕並滑動手柄，機器就會自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取，省去半自動咖啡機所需的繁複技巧與練習。

因應生活空間越來越有限，咖啡機身寬度僅有 18 公分，不論是擺放在廚房、餐桌甚至個人辦公空間都不佔地方。首創「粉餅彈出設計」，沖煮過後只需按下一鍵彈粉鈕，就能俐落彈出乾燥的咖啡粉渣，避免傳統敲粉的繁瑣 。加上沖煮器與粉杯採一體成型設計，日常保養不需要拆洗沖煮器，沖煮後只需直接沖洗把手或以布擦拭即可完成清潔。飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機售價 14,900 元。