喝水3個好處養成補水習慣　讓身體由內而外保持最佳狀態

文／人物誌

炎炎夏日，高溫和悶熱的天氣，只要在室內待上10分鐘，立即全身黏膩又汗流浹背！許多人會注意防曬、吹冷氣、享用冰品與手搖飲，但卻常常忘了一件重要的事：喝水。

人體約有60%是由水分組成，喝水不只是為了解渴，而是關係著身體的重要運作，包括調節體溫、運送養分、代謝廢物以及維持器官正常功能。夏天來臨，流汗量增加，若沒有及時補充水分，不僅容易感到疲倦、頭暈、注意力下降，甚至可能造成熱傷害。

以下整理出喝水的三大好處，幫助大家輕鬆養成補水習慣！

▲（圖／Pexels，下同）

促進新陳代謝，維持身體正常運作

水分是人體代謝不可或缺的媒介，每天攝取足夠的水分，有助於血液循環順暢，讓氧氣與營養能有效運送至全身。當身體缺水時，血液循環效率下降，代謝速度也可能受影響，容易出現疲勞、精神不濟或反應變慢等情況。大家常覺得下午沒精神是因為睡眠不足，其實也可能是身體正在提醒你：「該喝水囉！」

如果平時工作忙碌，建議準備一個水壺放在桌上，提醒自己時時補充水分！一般成人每日建議飲水量可依「體重（公斤）× 30～35毫升」估算，例如體重60公斤的人，一天約需補充1,800～2,100毫升的水分；若天氣炎熱、運動量較大或大量流汗，則應視情況增加飲水量。

幫助調節體溫，降低中暑風險

夏季最大的健康挑戰之一，便是高溫帶來的熱傷害。

人體主要透過流汗散熱，而汗水的來源正是體內水分，若沒有及時補充水分，就會出現頭暈、心跳加快、噁心等等不適症狀，嚴重時甚至可能發生中暑或熱衰竭。尤其是戶外工作者、運動族群、銀髮族和小朋友更需多加留意，假殂長時間在高溫環境中活動，一定要適度補充含電解質的飲品，維持體內水分與電解質平衡。

維持肌膚與身體最佳狀態

除了維持健康，充足水分也有助於保持身體良好的狀態。只是水分充足，皮膚較能維持保濕功能，看起來更具光澤與彈性；相反地，若長時間水喝不夠，肌膚容易顯得乾燥、粗糙，整個人看起來的精神也會不好。

另外，喝水也可以幫助消化系統運作，搭配均衡飲食和規律作息，保持良好的健康狀態。

夏天流汗量增加，別忘了把喝水變成生活中的固定習慣，建議在起床後、三餐前、工作空檔、運動前後各喝一杯水，讓補水自然融入每天的生活節奏。健康的養成，都是由一個個簡單的小習慣累積而成的！這個夏天，不妨從每天多喝一杯水開始，也為自己的健康打下最穩固的基礎喔！

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