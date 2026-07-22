星巴克「淡紫色限定飲品」絕美　全台只有一間喝得到

▲星巴克DREAM PLAZA一周年推出限定飲品，左為冰紫嵐輕影，售價280元；右為紫韻花徑，售價280元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

慶祝星巴克典藏 DREAM PLAZA台北開幕一周年，星巴克特別以「24 小時時光珍藏」為靈感，從 7／24 起獨家推出一系列代表城市不同時刻的限定風味飲品。這一系列獨家特調將薰衣草花香、伯爵茶韻、冷萃咖啡與蘭姆酒韻巧妙結合，讓顧客在晨光、午後到夜晚都能品嚐到限定專屬風味。此外，全台門市與指定門市也同步推出滿額贈與加價購促銷，讓喜愛典藏風味的民眾體驗限定驚喜。

星巴克一周年限定飲品系列，以日出、早晨、上午、下午與夜晚等生活情境設計。日出時段推出「紫沁曉月薰衣草雲朵冷萃」，以低溫冷萃覆上薰衣草雲朵奶泡；早晨對應「紫韻花徑茶香馥郁那堤」，結合典藏濃縮、伯爵茶與薰衣草奶香。上午時段還提供「紫嵐輕影薰衣草伯爵茶那堤」，主打清新伯爵茶韻與花香，單杯售價 240 元起。

▲紫漾晴光，售價280元；紫映暖陽，售價280元。

下午時段包含焦糖甜韻交融的「紫映暖陽薰衣草伯爵茶星冰樂」，以及融合香草冰淇淋的「紫漾晴光薰衣草冰淇淋星冰樂」。夜間則推出溫潤的「紫紗甜夢薰衣草雲朵洋甘菊茶」，以及結合澄清伯爵茶與蘭姆酒韻的「紫澄霓影伯爵蘭姆」，單杯售價 200 元至 460 元。

▲紫沁曉月，售價240元起；紫澄霓影，售價460元起。

配合一周年慶典，7／24 起於星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北與愿秀門市，原價購買大杯以上飲料，可加價 420 元購買 STARLUX飛行小熊公仔，單筆消費滿 1,880 元直接送一隻；單筆滿 3,500 元則贈送 STARLUX飛機隨行收納袋。潮流迷最關注的 BE＠RBRICK 也在慶典中登場，自 7 月 24 日起，全台星巴克同步推出 Starbucks Reserve™ + BE＠RBRICK指定商品 8 折優惠。

▲星巴克與星宇航空攜手打造的聯名旅行收藏系列。

▲400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，聯手BE@RBRICK 與馬來西亞錫器品牌 ROYAL SELANGOR共同合作打造。

在即將進入最熱體感夏天之時，TWG Tea 帶來最具儀式感的消暑方式，今年首度在台引進「夏日假期冰茶禮盒」，以冷泡開啟夏日微笑與味蕾，加大的手工茶包設計，讓茶葉能完整舒展釋放風味，搭配加長棉線，可直接丟進大容量冷泡壺就能輕鬆沖泡，讓人更能感受冷泡茶的細膩風韻。

▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供）

冷泡茶與熱沖茶不僅僅是「溫度」的差異，更是萃取茶葉風味時完全不同的物理與化學反應，冷水對單寧酸與咖啡因的萃取率較低，不僅能減少苦澀感，提供甘甜風味的「茶氨酸」緩慢釋出，讓冷泡茶喝起來比熱沖茶更加甘甜滑順。

TWG 「夏日假期冰茶禮盒」集結五款風格不同的熱門茶品，包括無茶鹼配方的「盛夏緋紅南非國寶茶」，茶湯融合酸甜紅莓與蜜桃香氣，口感帶有甘甜，想在晚上喝茶又擔心影響睡眠的人；經典風味、品牌最標誌性的「1837 紅茶」，則以特選紅茶為基底，伴隨漿果、茴香與焦糖的誘人甜香，「蘋果尊爵茶」則以溫柔蘋果香氛圍繞著馥郁紅茶，展現出曼妙順口的層次感。

以綠茶為基底的「粉紅佛朗明哥之茶」，透出玫瑰色澤茶湯與細緻花果香，視覺感最療癒；「雞尾酒時刻之茶」巧妙結合紅茶與綠茶底，散發誘人的蘭姆酒香氣，卻完全不含酒精成分，能喝出微醺般的時髦儀式感，非常適合夏天開清醒派對。





品牌表示，若想喝濃郁風味，可用 1 個茶包沖入 500 毫升微沸熱水浸泡 5 分鐘，再倒入裝滿大冰塊的玻璃杯；偏好清雅口感，則推薦用 1 個茶包加入 1 公升常溫水，直接放進冰箱冷藏 12 小時，就能享用極致清爽的冷泡茶。 夏日假期冰茶禮盒，售價 2,180 元，現已正式上市。