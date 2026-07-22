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溫慶珠睡夢中辭世！品牌證實「近年健康欠佳」　將辦小型追思會

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）日前辭世，享壽69歲，消息震驚時尚界。品牌經理王曉蘭接受《ETFashion》訪問時透露，溫慶珠近一、兩年身體狀況已不如以往，雖沒有罹患特別重大的疾病，但最後因肺部因素，在家中睡夢中安詳離世。至於追思會舉辦時間與地點，王曉蘭表示，基於家屬意願，不便對外公開相關細節，也盼外界尊重家人的隱私，讓親友能夠安靜陪伴溫慶珠走完人生最後一程。

▲▼ 溫慶珠 。（圖／翻攝自FB）

▲ 溫慶珠日前辭世，享壽69歲 。（圖／翻攝自FB）

王曉蘭表示，溫慶珠近年健康狀況一直不是很好，但並非外界所猜測的重大病症，而是身體逐漸衰弱，最終因肺部原因，在睡夢中平靜離開，家屬也希望外界能給予空間與祝福。談及後續安排，王曉蘭指出，品牌與家屬將為溫慶珠舉辦一場溫馨的告別追思會，僅邀請家人、親近友人及多年共事的同事參與，希望以最符合她個性與心願的方式送別這位台灣時尚界的重要人物。

溫慶珠縱橫台灣時尚圈近40年，以融合東西方美學、藝術人文與自然元素的設計風格聞名，是台灣最具代表性的服裝設計師之一。她創立的ISABELLE WEN品牌深受許多藝人與消費者喜愛，也為台灣原創設計寫下重要篇章。如今她安詳辭世，令時尚界深感不捨，各界也紛紛緬懷她對台灣時尚產業的深遠貢獻。

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關鍵字：

溫慶珠, 時尚圈, 設計師, 辭世, ISABELLEWEN

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