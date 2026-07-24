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寶格麗扇形珠寶滿足百變女郎　彩寶項鍊變出三種長度

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▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金珍珠母貝長項鍊與珍珠母貝戒指。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）優美扇形輪廓的Divas’Dream系列，承襲古羅馬馬賽克藝術的精髓，橫跨日常佩戴至頂級珠寶推出7款新作。適合日常穿搭的新品從象徵生命力的銀杏葉獲得啟發，發表鑲嵌珍珠母貝的戒指、手鍊、短項鍊及長項鍊，細膩圓潤的玫瑰金線條結合雙面珍珠母貝元素，無論單獨佩戴或疊搭，均優雅迷人。

▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。

Divas’Dream系列同時新增多功能黃金彩寶項鍊展現多種穿搭可能性，寶格麗鑲嵌綠松石、綠玉髓、坦桑石與密鑲鑽石的項鍊，可自由變換為短鍊、中長鍊或長項鍊，滿足不同場合的穿搭需求。此外，同步亮相的頂級珠寶系項鍊與耳環，選用紅碧璽、孔雀石、紫水晶，交織出猶如藝術壁畫般的璀璨景致。

▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲鑲嵌2顆綠松石、3顆綠玉髓、1顆橢圓形切割坦桑石、1顆圓形切割鑽石的BVLGARI Divas’ Dream系列黃金彩寶項鍊共有三種佩戴方式。

▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Divas’ Dream系列 頂級玫瑰金彩寶耳環。

蕭邦（Chopard）著名的滑動鑽石珠寶也加入新設計，發表Happy Diamonds Joaillerie系列，呈現水滴造型項鍊、耳環以及TV電視機造型吊墜項鍊，墜子中保留經典的滑動鑽石，隨著佩戴者的身體律動而舞動吸睛。

▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds Joaillerie系列18K白金鑽石項鍊，1,069,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds Joaillerie系列玫瑰金鑽石項鍊，754,000元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Chopard, 蕭邦

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