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睡前輕鬆3個小動作　讓大腦自動斷電到天亮

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睡覺,睡眠,失眠,休息,。（圖／達志示意圖）

▲好好睡覺需要用「養」的。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

如果你追求的是那種「躺下就能斷電」的深層睡眠，卻發現大腦轉不停、身體始終鬆不下來，或許問題不在於你做得不夠多，而是少了正確的訊號。

對於討厭繁複步驟、不追求複雜養生的人來說，想睡個好覺其實不需要大費周章。只要在睡前調整三個極簡的小動作，就能讓身體自動切換到休息模式。不必強迫自己冥想或聽長篇音頻，這三個祕訣是透過溫度與感官的微調，直接對潛意識下達「我要睡覺」的指令，讓好眠變得順理成章。

選對睡衣，直接微調睡眠微環境
不需要研究複雜的溫控系統，只要換上一套質地優質、透氣柔軟的睡衣，就能讓體表維持在最舒適的 31°C 至 33°C。優質布料能迅速排解體熱與汗水，穩定濕度在 50% 至 60% 之間。更重要的是，「換睡衣」這個動作本身就是最簡單的切換儀式，讓心靈秒速與白天的煩亂隔絕。

記住「40／15」這組神奇數字
這是最無腦卻最有效的助眠法：在 40°C 的溫水中泡澡 15 分鐘。利用水溫稍微拉高核心體溫，當你離開浴室、體溫開始緩步下降時，大腦會接收到最強烈的入睡信號。不需任何技巧，靠物理反應就能讓身心徹底鬆掉。

睡前「物理冷卻」疲勞的大腦
睡前改不掉滑手機的習慣？那就在放下手機後，花一分鐘用雙手或按摩刷簡單梳理頭皮。這個動作能改善頭部與耳周的血液循環，幫助過度興奮、發燙的大腦「降溫」並放鬆緊繃的血管。不用練習呼吸法，透過物理按摩就能讓身體重啟開關，順利進入夢鄉。

關鍵字：

睡眠, 助眠, 失眠, 養生, 生活習慣

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