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紅西瓜、小玉西瓜哪個更健康？營養師揭差別：減肥、補水選法一次懂

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▲▼營養師教吃西瓜。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲營養師解析紅西瓜、小玉西瓜差異。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

西瓜是夏天最受歡迎的水果之一，不過紅西瓜、小玉西瓜到底差在哪？營養師高敏敏表示，兩者熱量其實相差不大，但在植化素、維生素及營養特色上各有優勢。想減重、補水、運動後補充電解質，依需求挑選更重要。

#小玉西瓜甜脆爽口　富含β-胡蘿蔔素

小玉西瓜以黃色果肉、清甜脆口聞名，不少人認為甜味比紅西瓜更明顯。營養師指出，小玉西瓜含有瓜胺酸（Citrulline），進入人體後可轉換為精胺酸，參與一氧化氮生成；此外，也含有β-胡蘿蔔素、維生素C，水分含量高，每100公克約29大卡，適合炎夏作為清爽水果選擇。

#紅西瓜茄紅素更豐富　運動後補水也適合

紅西瓜則富含茄紅素，並含有較多維生素A與鉀離子。營養師表示，鉀有助於維持體內電解質平衡，流汗後適量補充西瓜，也能同時補充水分。紅西瓜每100公克約32大卡，與小玉西瓜熱量差距其實不大。

▲▼營養師教吃西瓜。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

想減脂、護眼怎麼挑？若希望補充茄紅素，可優先選擇紅西瓜；偏好香甜爽脆口感，則可選擇小玉西瓜。運動後若想兼顧補水與補充鉀離子，紅西瓜也是不錯的選擇；若正在控制熱量，營養師認為，兩者都可以納入飲食，真正影響熱量攝取的關鍵仍是「份量」。

西瓜好處相當多，除了高含水量有助於夏季補水外，西瓜也含有β-胡蘿蔔素、茄紅素等植化素。營養師表示，這些成分是日常飲食中可攝取的抗氧化營養素之一，而西瓜熱量相對較低，也是不少人夏季喜愛的水果。

不過西瓜雖然熱量不高，但仍含有天然糖分，建議一次約攝取1份水果量（約200公克、約飯碗8分滿）即可。換算熱量，小玉西瓜約58大卡、紅西瓜約64大卡；一天水果建議攝取2至4份即可，不建議一次吃掉半顆西瓜。糖尿病患者或需要控制血糖者，更應留意份量，並依醫療專業人員建議調整飲食。

關鍵字：

西瓜比較, 夏季水果, 減重飲食, 補水電解質, 營養知識

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