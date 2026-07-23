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洗頭也沒用？頭皮總是出油、有味道　專家點名4個NG習慣快改掉

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▲▼頭皮出油解方。（圖／品牌提供）

▲頭皮菌相失衡會引起一連串頭皮困擾。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

早上才洗完頭，下午就開始出油、扁塌，甚至飄出頭皮味，不少人第一時間都認為是「洗不乾淨」或洗髮精不夠力。保養品牌綠藤生機提醒，問題不一定出在清潔，而可能與頭皮菌相失衡有關。想改善出油、異味，不一定要一直換洗髮精，反而應先檢視生活習慣。

如同腸道有好菌與壞菌，頭皮也有自己的微生態環境。當頭皮菌相維持平衡時，有助於維持健康狀態；若因過度清潔、潮濕悶熱或生活作息影響，可能造成菌相失衡，進而出現出油、異味或頭皮不適等問題。

NG 1：枕頭套、毛巾太久沒換

每天接觸頭皮的枕頭套、毛巾、安全帽內襯，若沒有定期清洗，容易累積皮脂、頭皮屑及灰塵。若長時間處於潮濕環境，也可能增加微生物滋生機會，建議定期清洗並保持乾燥。

NG 2：安全帽戴了就忘了清

每天戴安全帽通勤的人，更要留意內襯清潔。悶熱環境容易累積汗水與油脂，若長時間未清洗，可能影響頭皮環境。全罩式安全帽可搭配拋棄式內帽或頭套，半罩式安全帽則建議定期清潔內襯，並完全晾乾後再使用。

NG 3：運動流汗卻沒洗頭

運動後頭皮容易殘留汗水、油脂與髒污，若長時間停留，可能增加頭皮不適感。若無法立即洗澡，也可先以清水沖洗頭皮，再視情況盡快完成清潔。

NG 4：熬夜、飲食太重口味

長期熬夜、生活壓力大，以及經常攝取油炸、含糖飲料、辛辣或精緻食品，都可能影響皮脂分泌。想維持頭皮健康，除了外在清潔，規律作息與均衡飲食同樣重要。

關鍵字：

頭皮出油, 頭皮味, 頭皮菌相, 生活習慣, 洗頭保養

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