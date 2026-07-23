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喬治王子13歲變帥氣型男　帶小弟跳岩石展冒險魂

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▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲英國喬治王子22日度過13歲生日。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃的長子喬治王子（Prince George）22日歡度13 歲生日時，王室特別分享他穿西裝的帥照，以及他與家人度假的影片，展現他充滿冒險精神的一面。13歲對他而言是一個重要的里程碑，他將離開先前與夏綠蒂公主、路易王子一同就讀的Lambrook學校，9月進入頂尖男子寄宿學校伊頓公學（Eton College）展開新生活，當爸爸威廉的小學弟。

▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲英國王室分享喬治王子度假影片。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

喬治王子正式邁入青少年時期，威廉與凱特王妃依循自喬治一歲起就延續至今的傳統，發布了一張兒子的全新肖像照慶祝他的生日。緊接著分享喬治休閒時光的短片，內容是他在搭船時愉快聊天，接著在沙灘上撫摸放鬆休息的家族愛犬，隨後展現運動天分，在沙灘上打起了板球，又帶著弟弟路易王子赤腳爬上陡峭岩石丘陵，毫不畏懼地在岩石縫隙間跳躍，身手相當矯健。

▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子輕撫愛犬，流露關愛神情。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子在沙地打板球。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

這支影片展現了英國未來國王輕鬆隨性的一面，也凸顯威廉夫婦對於培養孩子健全身心的用心，夫婦倆經過多方評估決定讓喬治王子進入離溫莎堡不遠的伊頓公學就讀，培養他獨立自主的性格，也為未來履行王室職責鋪路。

▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子與小弟路易王子赤腳跨越大岩石。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

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關鍵字：

喬治王子, 凱特王妃, 王儲威廉

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