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任達華高顏值學霸女獲名校「一等」榮譽　畢業戰袍自己設計

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▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲港星任達華（左）與名模琦琦（右）到英國參加女兒任晴佳的大學畢業典禮。（圖／翻攝ellayamm IG）

記者陳雅韻／台北報導

港星任達華與名模琦琦的22歲愛女任晴佳（Ella）完美遺傳父母的優良基因，擁有高挑身材與出色外貌，被譽為「最美星二代」，高顏值的她還是學霸，14歲就前往英國留學，近日從倫敦政治經濟學院畢業，獲頒一等榮譽學位、本科最佳畢業論文獎，任達華夫婦特別到場，見證她的榮耀時刻。

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳以優異成績從倫敦政治經濟學院畢業。（圖／翻攝ellayamm IG）

任晴佳22日在IG分享了畢業照，用英文感性寫下自己以一級榮譽學位順利畢業，非常感激這段旅程，從入學第一天起她就非常熱愛學習，能從夢寐以求的名校畢業真的是一段不可思議的經歷。她同時獲得了大學部的最佳畢業論文獎，她吐金句說：「知識就是一切！它激勵你不斷挑戰，雖然不容易，但絕對值得，因為終身學習是人生的一大樂趣。」

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳的畢業戰袍自己設計，委託香港設計師劉志華製作。（圖／翻攝ellayamm IG）

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲擁有九頭身完美比例的任晴佳，穿紫色晚裝優雅大氣。（圖／翻攝ellayamm IG）

除了在學業表現亮眼，任晴佳的時尚品味也有目共睹，她所穿的紫色畢業戰袍是自己設計，委託香港設計師劉志華製作優雅大氣的禮服，垂墜後方的披肩飾以倫敦政經大學的海狸校徽，大展設計才華，她同時選戴歐米茄（OMEGA）紫色面盤的星座系列腕錶，十分亮麗。

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳在倫敦標誌性紅色電話亭留影，手腕上的歐米茄紫色面盤星座腕錶很搶鏡。（圖／翻攝ellayamm IG）

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關鍵字：

任達華, 任晴佳, 琦琦

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