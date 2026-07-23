誠品「好物市集」圖書6本500元出清　萬件商品3折起

▲誠品好物市集在高雄義享登場，祭出出清特價，此為資料照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品暑期限定主題市集於北中南同步開跑，其中新竹巨城店「曬書市集」與高雄義享店「好物市集」祭出年度有感折扣，集結書籍、文具、潮流配件與黑膠等萬件商品，最低下殺 3 折起，中文圖書享 6 本 500 元超值價，現場消費滿額還能獲得 100 元電子抵用券、氣泡飲、體驗禮，甚至可享免費宅配服務。

在炎炎假日看書消暑一直是好主意，新竹巨城店曬書市集即起至 8／9 舉行，現場展出超過 4 萬本圖書與潮流品牌商品。包括《雙子殺手》原文書，原價 440 元，售價 199 元；《蜘蛛網中的女孩》原文書只要 199 元。穿搭必備的 NEW ERA帽子 5 折起、HUNTER包包 6 折起，展場還有限量的誠品獨家 SOU・SOU 行李箱，原價 5,980 元，售價 2,699 元，等同直接打 5 折。會員單筆滿 888 元送 100 元電子抵用券，滿 1,500 元再送 Nuts & Co. 堅果之間隨享包。

高雄義享店好物市集則於 7／22 至 8／10 登場，祭出中文圖書 6 本 500 元、雜誌 99 元起等優惠。其中紙藝大師打造的《怪奇物語》立體書，原價 2,625 元，售價 1,200 元；原價 440 元的繪本《My First Elmer Bedtime: Shaped Board Book》，售價 159 元；《Guji Guji》誠品獨家版本，原價 250 元，售價 100 元都是焦點單品。會員當日單筆消費滿 1,200 元可參加抽獎，滿 3,000 元還享有免費宅配到府服務。





而誠品 R79 中山地下書街也有「桌遊市集」，即日起至 8／31 開展，集結上百款桌遊並享 79 折起優惠，展覽期間每周六日，還有專業高手駐點提供免費帶玩服務。購買參展商品單筆滿 888 元送 PUBBLE 氣泡飲，誠品會員再加碼贈送 100 元 R79 書店購物金；台中園道店則於 8／1 至 8／31 推出玩具展，現場展示路遙圓創「貓的抱抱」、夥伴玩具「變種吉娃娃」等爆紅原創盲盒。活動期間誠品會員單筆滿 600 元可獲得 Nuts & Co. 堅果之間輕巧包，滿 1,200 元再加碼送隨機盲抽。

營業 21 個年頭的金石堂環球中和店，日前宣布結束營業，即起至 8 月底推出特賣出清，回頭書折扣最高 6 本特價只要 500 元，吸引不少民眾前往選購，在網路上也有熱烈討論，有人分享「今天就去買了三本」、「人潮眾多結帳要排隊」、「第一次看到這麼多人」等，還有人狂掃 17 本書帶回家只要 2,000 元。

▲環球中和金石堂書店8月底熄燈，現正舉辨圖書出清。（圖／業者提供）

實體書店經營面臨考驗，台灣指標性連鎖書店品牌金石堂繼 6／21 新北新店店租約到期、6／30 台大店熄燈後，再度投下震撼彈。金石堂在官方臉書宣布，位於新北市中和環球購物中心內、開業長達 21 年的「金石堂中和環球店」，因階段性任務完成，將在 8／31 正式結束營業，這也是金石堂在近期內宣告熄燈的第三家分店。

因應熄燈中和環球店自即日起至 8／31 止舉辦感恩回饋活動，推出全館 79 折優惠，且有滿千送百活動，也同步進行回頭書出清，祭出 6 本 500 元的超值特價，吸引許多民眾前往購書，還有從小逛到大的在地讀者回去重溫小時與青春時光。金石堂收攤之後，環球中和將有日本蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 進駐。