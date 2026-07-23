中山新地標＋1！ROBINMAY超美概念店　2款極簡肩背包演繹靜奢美學

記者鮑璿安／綜合報導

台灣包袋品牌ROBINMAY以全新形象概念店插旗台北中山商圈，隨著新店同步登場的還有全新Silent Emergence無聲浮現系列，主打1020梯型肩背包與1650肩背包兩款新品，皆採用頂級頭層皮革打造，並透過亮面仿皺壓紋工藝，呈現自然光澤與細膩皮革紋理，在俐落線條中融入一抹復古韻味。





▲台灣包袋品牌ROBINMAY以全新形象概念店插旗台北中山商圈 。（圖／品牌提供）

ROBINMAY 打造 ELLY 系列專屬形象概念店，以幾何線條、石紋材質與大面積留白打造輕法式空間，將品牌極簡的設計語彙從包款延伸至店裝。主打包款1020梯型肩背包以俐落梯形輪廓搭配可調式肩背帶，可自由切換肩背與斜背方式，包身前方更加入品牌標誌性的E comb壓紋細節，在簡潔設計中提升辨識度。本季除了經典黑、深咖啡色，更推出充滿高級感的「蛋石灰」新色，以柔和中性色調為日常穿搭增添優雅層次。





▲（依序）ROBINMAY ELLY 推出全新 Silent Emergence 無聲浮現系列「1020 梯型肩背包（頭層皮）」；「1650 肩背包（頭層皮）」 NT$3,980。（圖／品牌提供）

另一款1650肩背包則以柔軟流暢的包身輪廓為亮點，搭配肩背、手提兩用設計，以及前方皮革束帶與金屬扣環點綴，在率性與復古之間取得平衡。包款自然垂墜的線條，不僅提升整體造型的隨性感，也讓都會通勤、正式場合或休閒穿搭都能輕鬆駕馭。系列同步推出皮革吊飾，以磨砂蛋形配件結合長流蘇設計，替極簡包款增添豐富層次，呼應ELLY一貫「Less is more」的設計精神。

同時，以《雲畫的月光》、《與惡魔有約》等作品累積高人氣的南韓女星金裕貞，正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新品牌代言人。向來以清新氣質與穩定演技深受喜愛的她，此次首波形象大片一改甜美形象，換上俐落全黑穿搭，以帶點酷感的時髦風格展現不同面貌。





▲金裕貞正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新代言人 。（圖／品牌提供）

形象照中，金裕貞身穿黑色削肩洋裝亮相，簡潔輪廓透過垂墜剪裁與露膚設計突顯率性氣息，而整體造型焦點則落在腳上的 Laine夾腳厚底短靴。鞋履以柔軟皮革包覆腳踝，搭配夾腳結構與後拉鍊設計，在視覺上創造鮮明輪廓感。厚實鋸齒大底除了增添份量感，也讓整體比例更加修長，無論搭配洋裝、短褲或寬鬆西裝，都能瞬間提升造型辨識度。





▲ 金裕貞同款Delfina手提包 NT$2,790；Laine 夾腳厚底短靴。（圖／品牌提供）