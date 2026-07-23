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SJ東海來台帥照曝光！機場搶穿全套FENDI根本在走秀　傍晚現身台北101

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記者鮑璿安／綜合報導

韓流男神Super Junior成員東海又要來台啦！行程滿檔的他，今（23日）上午現身仁川國際機場啟程前往台北，準備出席今晚在台北101舉辦的FENDI 2026秋冬系列上市酒會，作為品牌活動嘉賓，東海搶先以一身FENDI 2026秋冬新裝現身，把機場上班路走成伸展台，也率先預告品牌新任首席創意官Maria Grazia Chiuri首季作品的風格輪廓。

▲▼ 東海 。（圖／品牌提供）

▲▼ 東海 。（圖／品牌提供）

▲▼ 東海 。（圖／品牌提供）

▲東海此次選擇FENDI 2026秋冬系列丹寧套裝，深藍色牛仔襯衫與同色系牛仔褲相互呼應 。（圖／品牌提供）

東海此次選擇FENDI 2026秋冬系列丹寧套裝，深藍色牛仔襯衫與同色系牛仔褲相互呼應，透過細膩刷色與俐落剪裁，讓經典丹寧散發成熟質感。襯衫採雙口袋設計搭配金屬壓扣細節，內搭白色T恤營造層次感，袖口自然反摺更添隨性感，並以黑色皮帶勾勒腰線比例，搭配白色腕錶與銀色項鍊點綴，在休閒與紳士風格之間取得完美平衡。

整體造型另一個焦點，則是東海手中的男仕大號Peekaboo全新秋冬款。包身以簡約俐落的黑色皮革打造，大容量設計兼顧商務與旅行需求，低調卻極具存在感。FENDI將於今晚6點至6點30分，在台北101精品店舉辦2026秋冬系列發布酒會，由東海擔任星光嘉賓，並與楊謹華、謝欣穎、喻虹淵一同現身Photo Call。此次秋冬系列也是Maria Grazia Chiuri接任FENDI首席創意官後的首季作品，因此東海晚間將如何演繹完整造型，勢必成為時尚迷關注焦點。

同場加映

南韓女團 aespa 成員 Winter 近期現身英國，受邀出席溫布頓網球錦標賽，從機場穿搭到觀賽造型都引起討論，以兩套 Polo Ralph Lauren 造型完美詮釋品牌標誌性的英倫學院風與優雅質感，簡直是賽場外最美焦點。Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣，搭配灰色高腰寬版西裝褲，透過俐落剪裁與流暢線條勾勒修長比例，簡潔配色更襯托她一頭亮眼金髮，展現成熟洗鍊的都會魅力。造型焦點更落在肩上的 Ralph Lauren Polo Blaze 全新秋冬肩背包。包款以柔和弧形輪廓搭配細膩皮革材質，融入品牌經典馬術美學，兼具實用性與優雅氣息。

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

東海, FENDI, 台北101, 時尚穿搭, 韓流男神

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