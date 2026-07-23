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失戀一直走不出來？7個方法慢慢放下前任　別再偷看對方IG了

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▲▼走出失戀 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲7個實用方法讓你走出失戀。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

分手後，有人不停滑對方社群，有人吃不下、睡不好，也有人看似恢復正常，心裡卻始終放不下。面對分手，沒有標準答案，也沒有一定要多久才能痊癒。與其逼自己快速忘記，不如透過幾個實際做法，慢慢整理情緒、重新找回生活步調。

#接受難過，不必急著「假裝沒事」

失戀後出現悲傷、失落、憤怒或自責都是正常反應。允許自己哭泣、寫下心情，或找值得信任的人聊聊，都有助於整理情緒，而不是把感受壓抑在心裡。

#暫時拉開距離，停止反覆關注對方

不少人分手後仍不停查看對方的社群動態，但每一次關注，都可能讓情緒重新被拉回原點。若真的想走出失戀，不妨暫時取消追蹤、隱藏貼文，替自己留下一段喘息空間。

#把重心放回自己

重新安排生活，例如培養新興趣、規律運動、閱讀、旅行，或完成一直想做卻沒時間做的事，把注意力慢慢從對方身上移回自己，也有助於重建自信。

#維持規律作息，別讓情緒拖垮身體

失戀容易影響睡眠與食慾，但若長期熬夜、暴飲暴食或完全不吃東西，反而可能讓情緒更加低落。維持規律飲食、充足睡眠及適度運動，有助於身心恢復。

#不要急著投入下一段感情

有人希望用新戀情忘掉舊愛，但若傷口尚未修復，可能只是把問題延續到下一段關係。先學會與自己相處，再開始新的感情，通常更能建立健康的互動。

#別把分手全怪在自己

一段關係的結束，很少只是單一原因造成。與其反覆責怪自己，不如把這段經驗當成了解彼此、認識自己的機會，思考未來想建立什麼樣的關係。

#如果低潮持續太久，別害怕尋求協助

若分手後長時間出現失眠、無法工作、持續情緒低落，甚至影響日常生活，建議尋求心理師、醫師或心理諮商等專業協助，不必獨自承受。

關鍵字：

失戀, 分手, 療傷, 情緒, 心理健康

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