夏季保濕功課不能少！北海道北之薏仁、冰川水基底養膚更有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季氣溫升高，肌膚容易出油、流汗，不少人因此忽略保濕，反而讓肌膚陷入外油內乾的狀態，加上長時間待在冷氣房、頻繁清潔與紫外線刺激，都可能加速水分流失，想維持清爽透亮的膚況，保濕不能只靠厚重乳霜，而要從補水、鎖水與挑選合適質地開始。

＃ALBION 健康化妝水

針對夏季高溫曝曬與冷氣房頻繁切換所引發的油水失衡危機，ALBION經典健康化妝水絕對是滋養肌膚的濕敷聖品，嚴選來自北海道的有機「北之薏仁」精萃，透過專利獨家爆碎萃法，完整鎖住植物活性成分，帶來雙倍補水效果，質地清爽不黏膩，能深度修護毛孔粗大與暗沉乾燥，迅速恢復肌膚平滑細緻度，打造煥發自然光澤的健康透亮美肌。今年更是推出健康化妝水70週年禮盒，包含：健康化妝水165ml、隨肌所選淨透滲透乳30g、健康面膜*2、化妝棉10pcs，只要特惠價1,650元。

＃Lumene露明研 極地深層補水精華，30ml、NT$1,250

來自芬蘭的國民保養品牌Lumene露明研正式登台，首發上市經典單品「極地小藍瓶」極地深層補水精華，搭載「北歐Hyalu-Birch創新科技」，完美揉合有機白樺樹汁液、三重玻尿酸與北歐木醣醇，搭配冰川水基底，能層層滲透肌膚，幫助補充保濕能量，維持72小時長效水潤續航力，全面穩固肌膚屏障，輕鬆告別夏日空調房導致的乾燥疲態。

＃BRIGIN by 1028 10%積雪草保濕修護雙層噴霧，NT$790

保養型噴霧成為對抗油水失衡的高效對策，這款雙層噴霧採用按壓式微米級細霧設計，使保養成分更加均勻細緻，提升肌膚的貼合感與使用舒適度，獨特結合精華與水層與乳液不同屬性三層保養概念，兼具清爽與潤澤感受，減少厚重黏膩感，還可以隨時隨地使用，輕鬆滿足保濕與舒緩需求。