金門酒廠進駐捷運中山站推特調　Jim Beam信義區打造音樂派對

▲金門酒廠進駐捷運中山站開快閃店推出特調，拉進與年輕族群的距離。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

金門酒廠迎接「KK Bar 金酒吧」五周年，首度進駐捷運中山站，推出大師級冠軍系高粱調酒，還打造大人系霜淇淋與甜點贈禮；美國波本威士忌品牌 Jim Beam（金賓）則在台推出全新 Highball 罐裝調酒，並於信義區打造音樂派對，現場完成拍照打卡就有機會獲得限量罐裝調酒，搶攻夏日微醺商機。

金門酒廠快閃酒吧「KK Bar 金酒吧」，從 7／24 至 9／13 於台北捷運中山站心中山線形公園限時登場，邀請三位代表性調酒師共同設計限定酒單，包含 TCRC 與 Bar Home 黃奕翔結合茶香與水果香氣的《TAIWAN VIBES 2.0》、unDer lab 劉欣蓓以細膩花果香打造的《Flutterfly》，以及榕 RON Xinyi 唐寧融入街頭與熱炒元素的《Golden Ramos》。由黃奕翔參與研發的全新首發罐裝調酒「KK Bar Select 金門高粱調酒－金桔茉莉」也同步亮相。

除快閃酒吧之外，捷運中山站 1 號出口也設置品牌展售處，開賣大人系的「高粱酒霜淇淋」。現場還規劃互動方案，民眾參與「金門高粱酒品牌AR互動體驗」即可獲得限定試飲調酒機會；於現場消費達到指定門檻，還能獲得與台南人氣布朗尼品牌「堯平」合作推出的限定「大人系高粱酒布朗尼」。

美國波本威士忌品牌 Jim Beam，近期也在台推出全新「金賓 Highball 罐裝調酒」，主打不用準備器具與抓比例，冰鎮開罐就能享用現調般清爽口感。該系列共有兩款風味，包括以經典波本威士忌融合酸甜檸檬與細緻氣泡的「金賓 Highball 罐裝調酒－檸檬風味」，以及使用多汁葡萄柚果香帶出明亮層次的「金賓 Highball 罐裝調酒－葡萄柚風味」，單罐售價均為 59 元。

為與消費者同樂，Jim Beam 將於 8／7 至 8／9 於台北信義區微風南山前廣場舉辦「JIM 嗨開局｜開罐就行」限定音樂派對。現場結合音樂互動與夏夜聚會空間，8／7 首日邀請派偉俊現身首唱新專輯歌曲，三天活動期間更安排 DJ 接力演出。消費者於現場指定時段完成拍照打卡，即可獲得限量金賓 Highball 罐裝調酒，打造熱鬧的夏夜歡聚體驗。

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