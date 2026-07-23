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質感美學、實用機能一次擁有！都會精英必備包款　職場與旅行輕鬆轉換

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著夏日旅遊季熱潮降臨，現代人越來越追求精緻且無負擔的旅行風格，無論是短途快閃、週末漫旅抑或是商務差旅，配備兼具輕量與時尚美感的出行配備已成為不可或缺的日常儀式感，今年各大品牌紛紛推出結合極致美學與功能性的話題選擇，讓旅人在隨時出發的移動過程當中，依然能輕鬆展現從容優雅的自信魅力。

＃TUMI Axis系列大型後背包，25L、售價19000元

▲TUMI,Victorinox,CROWN,箱包,旅行,出遊,機能。（圖／品牌提供）

融合阿爾卑斯山的壯麗自然靈感與現代奢華美學，為現代城市漫旅與輕裝出遊提供極富質感的隨身提案，外型選用深松綠、冰川藍等沉穩靜謐色彩，結合高科技抗磨機能布料與人體工學肩揹系統，有效減緩長時間攜帶的壓迫感，內部配備專業多功能分層與防護隔層，可精準妥善收納筆電、各類3C裝備與旅行小物，不僅兼顧極致的輕量便利，更在隨性移動中演繹不凡的時髦態度。

＃Victorinox Werks Traveler 7.0登機包，售價14700元

▲TUMI,Victorinox,CROWN,箱包,旅行,出遊,機能。（圖／品牌提供）

為滿足高效率商務差旅與質感旅行者的多元需求，這款兼具現代紳士品味與極致機能的登機包，以行動辦公室為設計核心，選用抗磨耐用的極輕量材質打造，內建智慧分區收納結構，能輕鬆切換公務文件與私人旅途備品的整理需求，實現工作與休閒無縫接軌的理想步調。

＃CROWN DOPPIO雙前開箱，26寸、售價9880元

▲TUMI,Victorinox,CROWN,箱包,旅行,出遊,機能。（圖／品牌提供）

針對近年蔚為風潮的「碎片式旅行」與微度假趨勢，不必等待難得的長假，透過短暫週末、連假來一場說走就走的城市快閃，CROWN DOPPIO雙前開箱箱體絕對是輕鬆好旅伴，緞光質感搭配極簡內斂的俐落線條，靈活的前開、中開雙收納設計，即使臨時出發或在移動過程中需要拿取隨身物品，也能保持井然有序。

關鍵字：

TUMI, Victorinox, CROWN, 箱包, 旅行, 出遊, 機能

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