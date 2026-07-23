IKEA破百項商品再創低價　買衣櫃現省千元、限時3天滿額免運

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 今（7／23）宣布旗下破百項商品降價，涵蓋大型家具、好眠寢具到銅板價收納小物。兼具沙發與收納功能的 HEMNES 坐臥兩用床框，直接降價 2,000 元，部分衣櫃與收納櫃也有破千元降幅；塑膠袋收納筒降成 49 元銅板價可入手。7／24 至 7／26 門市更祭出限時 3 天，消費滿 15,000 元免運的加碼優惠。

▲IKEA百項商品宣布降價，HEMNES 坐臥兩用床框原價 14,990 元，降價後 12,990 元；FABRIKÖR 玻璃門櫃，原價 5,999 元，降價後 4,999 元。（圖／品牌提供）

本次 IKEA「再創低價」商品，多款大型收納家具降幅顯著，降價最多的 HEMNES 坐臥兩用床框，白天能當沙發、晚上拉開變床鋪，床底三個大抽屜還能收納雜物，原價 14,990 元，降價後 12,990 元，直接現省 2,000 元。可自由規劃吊掛與抽屜的 PAX／TONSTAD 衣櫃衣櫥組合，原價 22,950 元，降價後 21,450 元。FABRIKÖR 玻璃門櫃，原價 5,999 元，降價後 4,999 元，現省 1,000 元，連超熱銷經典的 KALLAX 層架組也降 200 元，原價 2,799 元，降價後 2,599 元。

▲KALLAX 層架組原價 2,799 元，降價後 2,599 元。

因應換季需求，涼感與透氣寢具也有降價單品，含有透氣記憶棉與清涼凝膠層的 HÅRGÄNGEL 人體工學枕，原價 1,999 元，降價後 1,799 元；純棉材質的ÄNGSLILJA被套，原價 1,299 元，降價後 1,199 元。SOTNÄTFJÄRIL 雙人防水保潔墊，原價 999 元，降價後 899 元。

▲HÅRGÄNGEL 人體工學枕，原價 1,999 元，降價後 1,799 元；純棉材質的ÄNGSLILJA被套，原價 1,299 元，降價後 1,199 元。

其他實用居家單品也在降價名單之列，簡約百搭的 EKRAR 衣帽架，原價 699 元，降價後 549 元、以天然竹材製作且可彈性堆疊的 VASSKAR 鞋架，原價 499 元，降價後 399 元、馬卡龍色彩的 BARNDRÖM 儲物盒三件組，原價 399 元，降價後 349 元、免鑽牆的 BLECKSJÖN 掛勾式收納架，原價 349 元，降價後 299 元。價格最划算的 VARIERA 塑膠袋收納筒，原價 59 元，降價後 49 元。業者表示，7／24 至 7／26 推出限時優惠，各店購買家具家飾單筆滿 15,000 元，即可享免運費。

▲EKRAR 衣帽架，原價 699 元，降價後 549 元；VASSKAR 鞋架，原價 499 元，降價後 399 元。

▲VARIERA 塑膠袋收納筒，原價 59 元，降價後 49 元。

近期因應多樣居家空間，HOLA 首度推出「伊登麻吉模組沙發」，標榜可打破規格與尺寸框架，提供 7 項核心組件與 10 款布料選擇，讓居住者能像拼積木一樣，依照家裡坪數與生活情境打造「剛剛好」的客廳佈局，新品上市也祭出特價優惠。

傳統沙發一旦買定，未來只要搬家、換格局或是家裡成員增加，往往就面臨尺寸不合只能淘汰的窘境。這款沙發採取獨立單人單元邏輯，推出包含扶手、轉角、單人座與腳凳等 7 項單元。對消費者來說，最大的優勢在於高度靈活性。單身時可以先買單人座或扶手組合成舒壓單椅；家庭成員增加或更換房子的話，直接加購組件就能順暢擴充成兩人座、三人座、一字型甚至 L 型，大幅提升家具的使用壽命與永續性。

▲沙發提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，其中貓抓布還具有「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。（圖／品牌提供）

對於喜歡靈活調整居家動線的人，或是經常舉辦聚會的家庭，模組化沙發也能隨時拆解挪動，依據一人獨處、兩人世界或多人派對輕鬆切換形態。沙發內部採用 Q-Flex 高密度舒壓泡棉添加彈力棉，營造出如麻糬般飽滿柔彈的坐感，77 公分高搭配 66 公分的寬樂座深，讓習慣盤腿追劇或放鬆癱坐的人都能得到良好支撐。品牌也祭出 10 年木質框架保固，讓民眾在多次重組移動的過程中也能用得安心。

伊登麻吉模組沙發現已上市，消費者可至門市預約體驗，兩人座售價 31,800 元，組合優惠價 28,990 元；三人座售價 33,800 元，組合優惠價 29,990 元；一字型售價 41,700 元，組合優惠價 34,990 元。