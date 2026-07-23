吃這些隔天臉腫一圈！最容易水腫宵夜排行榜　泡麵、雞排都上榜

▲讓身體水腫的罪魁禍首原來是「鈉」。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人隔天起床發現臉腫、眼皮浮腫，以為只是睡不好，其實可能和前一天的宵夜有關。營養師杯蓋分享「最容易水腫」的宵夜排行榜，提醒大家真正讓身體留住水分的關鍵不是熱量，而是鈉含量，尤其許多人容易忽略的「湯」。

#泡麵奪冠 一碗就逼近一天鈉攝取上限

營養師杯蓋指出，若連泡麵湯一起喝完，一碗鈉含量約2100毫克，幾乎超過成人每日建議攝取上限（2000毫克），成為最容易造成水腫的宵夜第一名。

排名第二的是關東煮，若吃多樣食材再把湯喝完，鈉含量約1500毫克；第三名則是雞排，約1450毫克。至於鹹酥雞、滷味，一份鈉含量約800至1500毫克，同樣屬於高鈉食物。

#味噌湯、香腸也別輕忽

除了常見宵夜外，味噌湯喝完整碗約有600至866毫克鈉；香腸、熱狗一條約500至800毫克。即使是看似份量不大的洋芋片，小包裝仍約含150毫克鈉，若搭配其他高鈉食物一起吃，也可能讓一天的鈉攝取量快速累積。

#水腫關鍵不是胖 而是鈉吃太多

睡前攝取過多鈉，容易讓身體暫時保留更多水分，因此隔天可能出現臉部浮腫、眼皮腫脹或四肢腫脹等情況。每攝取約1公克鈉，身體可能暫時留住約200至300毫升水分，因此高鈉飲食更容易出現水腫感。

#想吃宵夜怎麼降低負擔？

如果真的想吃泡麵、關東煮或湯麵，營養師建議，盡量不要把湯喝完，就能減少不少鈉攝取。隔天則可適量補充水分，並搭配富含鉀的蔬果幫助排出多餘的鈉，有助於維持體內電解質平衡。