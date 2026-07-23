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Jennie新歌走純情路線　轉身秀「天使翅膀美背」

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie於新歌預告片中英國設計師品牌Phoebe Philo白色立體輪廓背心。（圖／翻攝oddatelier IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie最新歌曲〈Less Than a Lover〉將於明（24日）上線，她先釋出的預告影片中，除了由來自高雄的模特兒Kai擔綱演出男主角受到熱烈討論外，向來穿搭大膽的Jennie在新作中改走純情路線，身穿白色背心入鏡展現難得的清新風格，特別是一件立體輪廓的蓬蓬背心大有來頭，出自以極簡老錢風設計著稱的英國設計師Phoebe Philo之手。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie轉過身奔向台灣男模Kai，背心後面的設計宛如天使翅膀。（圖／翻攝oddatelier IG）

畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院的Phoebe Philo，1997年加入 Chloé，並於 2001年成為創意總監，任職間打造的鎖頭包紅遍全球；2008年她接任CELINE 創意總監，掌舵10年將品牌聲勢推向頂峰。2023年她自創同名品牌，照樣吸引鐵粉追隨，Jennie在新歌影片中便穿著Phoebe Philo猶如棉花糖般蓬鬆的Sugar Vest背心，下襬雕塑感設計著實吸睛，她在影片中轉身奔向男模Kai，讓粉絲看清楚此背心原來是露背裝，還加了兩個猶如天使翅膀的設計，搭配藍色貼身短褲與長襪，顯得青春洋溢。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie於影片中剝橘子餵男主角，她穿丹麥品牌Skall Studio背心展現清新風格。（圖／翻攝oddatelier IG）

Jennie在預告影片中的另一焦點，是與Kai一同坐在沙灘上，她親手剝橘子餵男方享用，營造甜蜜氛圍，而她所穿的丹麥服裝品牌Skall Studio白色背心也呼應浪漫氣息，因為採鏤空設計並搭配精緻蕾絲，充滿少女感。
▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie舞台造型總是火辣性感，日前穿Elie Saab新裝上陣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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關鍵字：

Jennie, BLACKPINK

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