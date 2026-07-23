台北101月餅禮盒有「傳奇巧克力Läderach」　金箔蛋黃酥入禮千元有找

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接中秋送禮需求，台灣地標台北 101 今年推出三款自牌精品中秋禮盒，大玩跨界風尚與情境送禮。最具話題性的便是首度攜手瑞士傳奇手工巧克力 Läderach，結合法國 J.P. Charpentier 香檳推出的特別款。此外也針對小資與親友歡聚需求，推出千元有找、內含奢華黑金菠蘿蛋黃酥的親民禮盒，並於 8／25 前推出最高 85 折早鳥優惠。台北嘉佩樂酒店則因應中秋，推出壁畫藝術聯名禮盒，並祭出 9 折早鳥價。

往年未到中秋便銷售一空的台北 101 中秋禮盒，今年以當代極簡風格打造三款自有品牌盒裝，其中「御藏香檳禮盒」與「臻品月餅禮盒」外盒，特別融入環繞燈光與特殊暖色燈開關設計，在開啟禮盒時便如明月悄然綻放，情境感滿滿。

聲量最高的台北101中秋月餅御藏香檳禮盒，攜手館內目前還在排隊的瑞士傳奇巧克力品牌 Läderach，搭配法國 J.P. Charpentier 香檳與德國百年 Stölzle 水晶酒杯一同入盒，搶攻追求極致品味與話題的客群，售價 3,980 元，早鳥價 3,582 元，限量 1001 盒，目前已售出 80%。

此外今年也推出以蛋黃酥為主內容的「精選款月餅禮盒」，精選層層酥香的黑金菠蘿蛋黃酥與原味菠蘿蛋黃酥，以鹹香蛋黃搭配細緻豆沙，呈現經典風味，售價 980 元，早鳥價 833 元，千元有找就能入手；搭配寶元紀金萱茶與不鏽鋼沖茶器的「臻品款月餅禮盒」，內則有花椒芝麻月餅口味，令人耳目一新，售價 1,680 元，早鳥價 1,428 元，8／25 前均享早鳥價。

首度推出中秋月餅禮盒的臺北嘉佩樂酒店，以法籍壁畫藝術家 Elsa Jeandedieu 為酒店「鵲羽軒」創作的《臺灣藍鵲》壁畫為靈感，推出中秋月餅禮盒系列，外盒呈現焦糖棕與柔霧粉等色彩，分為可作為珠寶盒與擺飾的溫潤木質「典藏版工藝木盒」，以及書冊式掀蓋設計的「雅緻版」，每盒售價 3,480 元起。

月餅內容包含櫻桃鴨蛋黃酥、經典芋頭酥、蓮蓉核桃及蓮蓉流芯等四款風味。禮盒即日起開放預訂並於 9／1 開放提貨，7／22 至 8／9 期間預購可享有 9 折早鳥優惠，提供消費者充滿藝術底蘊的佳節選擇。