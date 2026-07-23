東海現身台北101超寵粉「一天換3套FENDI」！最愛法棍包等不及逛街

記者鮑璿安／台北報導

FENDI首席創意官Maria Grazia Chiuri回歸執掌的首作秋冬系列登場，今23日於台北101精品店上市，特別邀請韓星Super Junior 成員東海來台演繹，人氣超高的他，還未現身，現場早就有千名粉絲守候在店外。他以一身黑色絲絨西裝亮相，比心擺拍十分寵粉，送出滿滿的福利，更分享自己對新系列的喜愛，直呼：「今天穿著FENDI，覺得自己變得更帥了。」





▲東海以黑色絲絨西裝外套搭配Baguette 26424 黑色裂紋皮革包。（圖／記者周宸亘攝）

近一個月頻繁往返台灣三、四次的東海，一出場便笑說，每次來台都有許多粉絲和媒體熱情迎接，「真的覺得很幸福」。談到此次受邀出席FENDI活動，他直言一直都很喜歡FENDI，也迫不及待想好好逛逛最新系列。東海當天其實已經換了三套造型，上午抵台時，他率先穿上FENDI秋冬26系列丹寧套裝現身機場，為了讓大家看到不同風格，回到飯店後又特地更換另一套服裝拍攝形象照，晚間則換上正式的黑色絲絨西裝搭配白色襯衫、黑色裂紋皮革Baguette包款與皮革踝靴，完整展現新系列兼具優雅與俐落的男士魅力。





▲東海手上的經典Baguette包款也是他特別喜歡的單品。（圖／記者周宸亘攝）



對於這次Maria Grazia Chiuri重新執掌FENDI後的首季作品，東海表示，三套造型各有特色，「有休閒感，也有適合舞台演出的風格，我都很喜歡。」若要從今天的造型中選出最愛，東海毫不猶豫選擇早上的丹寧Look，他透露，自己平時穿搭最重視舒適度，因此休閒風格一直是私服首選。除此之外，手上的經典Baguette包款也是他特別喜歡的單品，認為兼具時髦感與實用性。

FENDI 2026-27秋冬系列也是Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的首個時裝系列，以「Less I, More Us（捨我之見，成眾之美）」為核心概念，致敬FENDI五姐妹共同創業的精神，並透過「共享衣櫥」理念打破男女裝界線。系列大量運用黑色、午夜藍、墨綠、象牙白等低彩度色系，以俐落剪裁、高級面料與精緻工藝取代繁複裝飾，重新詮釋當代奢華美學；其中全新Baguette 26424系列亦同步亮相，以更符合人體曲線的包型與肩帶設計，為品牌經典注入新生命。





▲（依序）Baguette® 26424 紫色亮片款_建議售價 NT$184,000；FENDI BAGUETTE® 26424 。（圖／品牌提供）



同場加映

南韓女團 aespa 成員 Winter 近期現身英國，受邀出席溫布頓網球錦標賽，從機場穿搭到觀賽造型都引起討論，以兩套 Polo Ralph Lauren 造型完美詮釋品牌標誌性的英倫學院風與優雅質感，簡直是賽場外最美焦點。Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣，搭配灰色高腰寬版西裝褲，透過俐落剪裁與流暢線條勾勒修長比例，簡潔配色更襯托她一頭亮眼金髮，展現成熟洗鍊的都會魅力。造型焦點更落在肩上的 Ralph Lauren Polo Blaze 全新秋冬肩背包。包款以柔和弧形輪廓搭配細膩皮革材質，融入品牌經典馬術美學，兼具實用性與優雅氣息。





▲Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣 。（圖／品牌提供）

