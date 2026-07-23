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申敏兒婚後事業運大爆發　成歐米茄大使與玄彬、朴寶劍當同事

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▲▼申敏兒 。（圖／公關照）

▲申敏兒成為歐米茄品牌大使。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星申敏兒去年底與金宇彬結婚後，事業運更旺，今年初成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，日前來台參加品牌年度頂級珠寶展《Mythica 秘境臻藏》，雍容華貴的模樣令人印象深刻。相隔兩周再傳好消息，瑞士名錶歐米茄（OMEGA）宣布她成為全球品牌大使，與喬治克隆尼、妮可基嫚，以及玄彬、朴寶劍等巨星並肩，共同傳遞品牌的核心價值。

在全新亮相的歐米茄形象照中，申敏兒以極簡黑裝搭配海馬系列Aqua Terra 30毫米腕錶，從錶殼至錶鍊均以18K Moonshine金打造，搭配鑲鑽錶圈與璀璨鑽石時標的綠色太陽線紋錶盤，展現細膩精緻的奢華美感。

▲▼申敏兒 。（圖／公關照）

▲申敏兒佩戴的歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列Moonshine™金鍊帶錶， 1,363,000。

申敏兒感性表示，自己成年後為自己購買的第一份具意義禮物就是一只腕錶。在她眼中，時間象徵著責任、承諾以及與重要之人共享的珍貴時刻，對於能深入了解歐米茄的製錶工藝並擔任品牌大使感到無比榮幸。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann也盛讚申敏兒在演藝事業中不斷突破自我，其真誠與專注的精神完美契合品牌的追求。

▲▼申敏兒 。（圖／公關照）

▲申敏兒日前來台參加LV年度頂級珠寶展《Mythica 秘境臻藏》。（圖／LV提供）

►申敏兒來台戴逾1.4億元LV珠寶美翻　優雅秀中文引滿場尖叫

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關鍵字：

申敏兒, LV, Louis Vuitton, 路易威登, OMEGA, 歐米茄

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