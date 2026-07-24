夏天玩水別只怕曬黑！營養師提醒感染風險　「食腦蟲」也要提高警覺

▲暑假玩水可能暗藏感染危機。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

暑假到來，不少家庭會安排到游泳池、戲水池、海邊或溪流消暑。不過除了溺水、曬傷之外，水中還可能存在細菌、病毒及其他微生物，增加感染風險。營養師高敏敏提醒，玩水前後做好衛生習慣，也別忽略日常營養補充，才能安心享受夏日戲水樂趣。

#誤喝池水、溪水 小心腸胃道感染

戲水時若不小心吞下受污染的水，可能增加腸胃道感染風險，常見病原包括諾羅病毒、輪狀病毒及部分細菌，可能出現腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀，因此應避免讓孩子喝泳池或戲水池的水。

#水質不佳 皮膚、私密處也可能受影響

若戲水環境衛生不佳，可能增加毛囊炎、香港腳及私密處不適等風險。尤其孩童皮膚屏障尚未成熟，戲水後應盡快洗澡、換上乾淨衣物，減少刺激與感染機會。

#玩水後紅眼、耳朵痛 別以為只是進水

夏季也是外耳炎及結膜炎好發季節。營養師提醒，玩水後可用乾淨清水沖洗眼睛、耳朵周圍及鼻部，若持續出現眼睛紅腫、耳朵疼痛或分泌物增加，應盡快就醫。

#天然溪流、湖泊 罕見但不可輕忽的風險

營養師指出，天然淡水環境如溪流、湖泊、溫泉等，極少數情況下可能存在福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱「食腦蟲」）。雖然感染相當罕見，但若受污染的水經由鼻腔進入，可能造成嚴重疾病，因此到天然水域戲水時，應避免大力跳水或讓水直接灌入鼻腔。

除了留意戲水環境與衛生，營養師建議平時均衡攝取蛋白質、維生素C、維生素A、Omega-3、膳食纖維及益生菌，作為維持正常免疫功能與整體健康的一部分，幫助身體面對夏季各種環境挑戰。

若戲水後出現持續發燒、劇烈頭痛、反覆嘔吐、意識改變等嚴重症狀，應立即就醫，由專業醫師評估原因，不要自行觀察過久，以免延誤治療。