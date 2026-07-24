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發現好友在背後說壞話怎麼辦？5個方法教你高EQ面對　

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▲▼好友在背後說壞話怎麼辦？5個方法教你高EQ面對 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲冷靜整理情緒後再溝通，比衝動對質更容易解決問題。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/tVN drama

發現好友在背後議論自己、甚至說壞話，難免會感到失望、生氣或受傷。有些人選擇當面說開，也有人默默忍耐，反而讓情緒越積越深。面對這種情況，不一定要立刻切割關係，5個方法教你高EQ面對。

#先確認資訊來源　別急著下結論

若是透過第三人轉述得知，先不要急著認定對方真的說過。訊息在傳遞過程中可能出現誤解或斷章取義，建議先釐清事情全貌，再決定是否進一步溝通。

▲▼好友在背後說壞話怎麼辦？5個方法教你高EQ面對 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#先整理情緒　不要在氣頭上回應

被朋友批評難免會受傷，但若在情緒高漲時立刻傳訊息、公開質問或發文，容易讓衝突升高。如果這段友誼對自己很重要，不妨找合適的時機，用平靜的語氣詢問對方，說明自己聽到的內容以及感受，給彼此一個澄清誤會或解釋的機會，而不是靠猜測做決定。

#留意彼此是否仍值得信任

若對方願意坦誠溝通、共同解決問題，友誼仍有修復的可能；但如果持續貶低、散播流言或一再傷害自己，也可以重新思考彼此相處的界線，不必勉強維持一段讓自己受傷的關係。

▲▼好友在背後說壞話怎麼辦？5個方法教你高EQ面對 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#把重心放回自己

別人的評價不一定代表事實，也不需要用他人的言論定義自己的價值。把時間放在支持自己的人、培養興趣或提升自己，比反覆糾結對方說了什麼，更有助於恢復情緒。

不必討好所有人

再受歡迎的人，也不可能得到每個人的喜歡。與其把心力放在討好所有人，不如把時間留給願意尊重、理解自己的人際關係。

關鍵字：

友情, 人際關係, 情緒管理, 溝通技巧, 自我價值

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