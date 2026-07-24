fb ig video search mobile ETtoday

「以油養膚」各種膚質保養法一次看　痘痘肌先別跟風

>

▲▼「以油養膚」各種膚質保養法一次看 。（圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲以油養膚並不是人人適用。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

近年「以油養膚」成為保養熱門關鍵字，不少人希望透過植物油提升保濕、改善乾燥。不過，並非每一種膚質都適合同樣的保養方式。肯園芳療師 Doris 提醒，想嘗試油保養，應先了解自己的膚況，再依需求調整使用方式，才能避免造成肌膚負擔。

#乾性、熟齡肌　可適度加入植物油加強滋潤

隨著年齡增長，皮脂分泌逐漸減少，肌膚容易出現乾燥、緊繃等情況。可選擇玫瑰籽油、沙棘果油等植物油，作為日常保養的一環，協助維持角質層滋潤度，提升肌膚舒適感。

#敏感、換季肌　先精簡保養更重要

換季期間，肌膚容易變得敏感不穩定。成分較單純的植物油可作為精簡保養的選擇，但即使是天然來源產品，也可能因個人體質不同而產生刺激，建議先於耳後或手臂內側進行局部測試，再逐步建立使用習慣。

#混合肌、外油內乾　少量分區使用

若臉部容易出油，卻又感到乾燥緊繃，可能代表肌膚保水與油水平衡失調。建議可搭配純露與植物油使用，並從少量開始，依照T字部位、兩頰等不同區域調整用量，避免全臉一次使用過多。

#油性肌　掌握用量比「避油」更重要

油性肌膚並非完全不能使用美容油。保養專家建議，可先使用純露為肌膚補充水分，再取少量以荷荷芭油為基底的植物油輕壓全臉；若T字部位容易泛油，也可再次以純露局部濕敷，幫助維持肌膚清爽感。

#發炎性痘痘肌　先以舒緩保養為主

若正處於痘痘紅腫、疼痛等發炎階段，現階段不建議急著加入油類保養。可優先使用較溫和的純露進行濕敷舒緩，若痘痘情況持續或惡化，應由皮膚科醫師評估與治療，待肌膚狀況穩定後，再視需要調整保養程序。

關鍵字：

以油養膚, 植物油, 油性肌, 敏感肌, 痘痘肌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難

最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

溫慶珠睡夢中辭世！品牌證實「近年健康欠佳」　將辦小型追思會

溫慶珠睡夢中辭世！品牌證實「近年健康欠佳」　將辦小型追思會

誠品「好物市集」圖書6本500元出清　萬件商品3折起 發現好友在背後說壞話怎麼辦？5個方法教你高EQ面對　 吃這些隔天臉腫一圈！最容易水腫宵夜排行榜　泡麵、雞排都上榜 睡前輕鬆3個小動作　讓大腦自動斷電到天亮 任達華高顏值學霸女獲名校「一等」榮譽　畢業戰袍自己設計 夏天玩水別只怕曬黑！營養師提醒感染風險　「食腦蟲」也要提高警覺 老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面