「以油養膚」各種膚質保養法一次看　痘痘肌先別跟風

▲以油養膚並不是人人適用。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

近年「以油養膚」成為保養熱門關鍵字，不少人希望透過植物油提升保濕、改善乾燥。不過，並非每一種膚質都適合同樣的保養方式。肯園芳療師 Doris 提醒，想嘗試油保養，應先了解自己的膚況，再依需求調整使用方式，才能避免造成肌膚負擔。

#乾性、熟齡肌 可適度加入植物油加強滋潤

隨著年齡增長，皮脂分泌逐漸減少，肌膚容易出現乾燥、緊繃等情況。可選擇玫瑰籽油、沙棘果油等植物油，作為日常保養的一環，協助維持角質層滋潤度，提升肌膚舒適感。

#敏感、換季肌 先精簡保養更重要

換季期間，肌膚容易變得敏感不穩定。成分較單純的植物油可作為精簡保養的選擇，但即使是天然來源產品，也可能因個人體質不同而產生刺激，建議先於耳後或手臂內側進行局部測試，再逐步建立使用習慣。

#混合肌、外油內乾 少量分區使用

若臉部容易出油，卻又感到乾燥緊繃，可能代表肌膚保水與油水平衡失調。建議可搭配純露與植物油使用，並從少量開始，依照T字部位、兩頰等不同區域調整用量，避免全臉一次使用過多。

#油性肌 掌握用量比「避油」更重要

油性肌膚並非完全不能使用美容油。保養專家建議，可先使用純露為肌膚補充水分，再取少量以荷荷芭油為基底的植物油輕壓全臉；若T字部位容易泛油，也可再次以純露局部濕敷，幫助維持肌膚清爽感。

#發炎性痘痘肌 先以舒緩保養為主

若正處於痘痘紅腫、疼痛等發炎階段，現階段不建議急著加入油類保養。可優先使用較溫和的純露進行濕敷舒緩，若痘痘情況持續或惡化，應由皮膚科醫師評估與治療，待肌膚狀況穩定後，再視需要調整保養程序。