喻虹淵不幫周渝民挑禮物「只看自己的」　新版FENDI法棍包圈粉楊謹華

記者鮑璿安／台北報導

FENDI首席創意官Maria Grazia Chiuri回歸執掌後的首個2026秋冬系列，正式於台北101精品店上市，邀請Super Junior成員東海、喻虹淵、楊謹華、謝欣穎共同演繹新作，談到最想帶回家的單品，喻虹淵毫不猶豫選擇休閒鞋，「有了小朋友之後，每天都要追趕跑跳，舒適真的很重要」。至於有沒有順便幫老公仔仔周渝民挑禮物？她妙回：「我只有看我自己的耶！」





▲喻虹淵穿拼色刺繡薄紗背心搭配Baguette 26424老虎印花小馬毛皮革經典包款。（圖／記者周宸亘攝）

喻虹淵身穿拼色刺繡薄紗背心搭配Baguette 26424老虎印花小馬毛皮革經典包款，透露今天造型十分突破，因為平常很少露手臂，加上過去較少嘗試虎紋元素，但這次反而重新認識FENDI經典圖騰的魅力。而父親節將至，她笑說，女兒的一張手寫卡片永遠最有溫度，「我們家都吃這一套」。





▲楊謹華身穿黑色macramé蕾絲裙裝搭配Baguette 26424黑色皮革Stencil印花包款。（圖／記者周宸亘攝）





▲謝欣穎喜歡可拆式飾領設計。（圖／記者周宸亘攝）

一向偏愛率性風格的楊謹華，這次卻被身上macramé蕾絲裙裝中的花卉元素打動。她笑說，過去自己多半選擇中性穿搭，但這幾年開始會忍不住被柔美設計吸引，「可能長大了，就會開始欣賞這些細節。」也提到Baguette是不可或缺的單品，一直都是經典，而且越看越有味道。謝欣穎則表示，定裝時第一眼就愛上這套造型，白色府綢襯衫簡單卻很有自己的風格，帶一點小小叛逆。她尤其喜歡可拆式飾領設計，認為不只搭配洋裝，連最基本的T恤都能展現不同風格。至於手上的全新Baguette 26424，她認為新版包型更加貼合身體，皮革也變得更加柔軟，而新版FF Logo比例經過重新調整，更符合現代審美。近來偏愛小包的她笑說：「現在出門真的不用帶太多東西，這樣剛剛好。」





▲FENDI BAGUETTE 26424 BAG；FENDI Noir 淺粉紅色皮革涼鞋_建議售價 NT$ 53,200 。（圖／品牌提供）

本季最受矚目的，莫過於Maria Grazia Chiuri重新演繹的Baguette 26424系列，設計靈感回溯自她1990年代參與打造Baguette的經典歷程，透過二十款全新設計重新詮釋品牌代表作，不僅優化包身結構、加長肩帶，更讓包款能自然貼合身體曲線，兼具造型感與實用性；同步登場的全新Peekaboo則延續極簡輪廓，以頂級皮革與精緻五金展現義大利工藝之美。此外，本季服裝大量運用俐落西裝、建築感廓形、立體刺繡與蕾絲工藝，搭配午夜藍、墨綠、象牙白等低飽和色彩，在極簡語彙中堆疊細節質感，勾勒出FENDI全新的當代奢華美學。

看更多新季極簡包款

在流行趨勢的快速更迭之中，總有些品牌按著自己的步調安靜前行，BOTTEGA VENETA2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事，也成為本季的主打包款之一，連品牌大使Julianne Moore都上身演繹，在日常和經典之中創造專屬故事。

Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。當年Madison誕生的初衷，就是打造一款能陪伴都市女性穿梭日常、兼具優雅與實用性的包款。此次Louise Trotter選擇回歸品牌最具代表性的語彙，Intrecciato皮革編織工藝，取代過往極簡絲滑羊皮設計，讓Madison更具辨識度。





▲BOTTEGA VENETA 2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事 。（圖／品牌提供）

