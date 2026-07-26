信義區藏了一間精品祕密基地　愛馬仕、Goyard經典托特包一次逛齊

▲微風信義3樓迎來全新複合選品空間Sri，集結精品、時尚、藝術與生活美學。（BREEZE COUTURE提供）



圖文／鏡週刊

如果想一次收藏Hermès、GOYARD Vintage經典包，又想逛香氛、珠寶與設計選物，如今在台北也有全新去處。微風信義3樓迎來全新複合選品空間Sri，以「Social House」為概念，集結精品、時尚、藝術與生活美學，不僅網羅Hermès、GOYARD等話題Vintage單品，更延伸至鞋履、香氛、美容與居家設計，打造兼具策展視角與購物體驗的一站式生活風格空間。

占地約34坪的Sri，以White Cube當代藝廊概念打造純白空間，透過簡潔的陳列與循序漸進的動線規劃，引導消費者自在探索每件商品的材質、工藝與設計故事，讓購物更像一場展覽體驗。

開幕期間，Sri同步精選多款值得收藏的Vintage精品，包括Hermès Picotin手提包、Bastia零錢包，以及GOYARD Saint Louis托特包、Mini老花水桶斜背包等經典人氣款；此外，店內亦引進VEJA、Sergio Rossi等鞋履品牌，以及珠寶、香氛、美髮養護與生活設計選品，滿足從穿搭到居家風格的完整需求，成為信義區最新的時尚選品新地標。

▲GOYARD Saint Louis經典托特包。NT$65,800。（BREEZE COUTURE提供）

▲GOYARD MIN老花水桶斜背包。NT$89,500。（BREEZE COUTURE提供）

▲Hermès Picotin手提包。NT$215,000。（BREEZE COUTURE提供）

▲Hermès Bastia系列釦式迷你方形零錢包。NT$13,800。（BREEZE COUTURE提供）

▲Bianca Cabaletta_幸運餅乾項鍊。NT$28,000。（BREEZE COUTURE提供）

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