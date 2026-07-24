瑞莎帶兩個女兒重遊蜜月地！A＆F洋裝成度假首選　笑喊：10秒就能出門

記者鮑璿安／台北報導

美式休閒品牌 Abercrombie & Fitch（A&F） 台北忠孝概念店開幕一周年，同步宣布台灣官方線上購物平台正式上線，活動邀請瑞莎現身演繹夏日度假系列，她也分享日前帶著兩個女兒重返10年前與老公度蜜月的義大利，感覺十分甜蜜，而且自己穿搭哲學簡單，「整個行李箱幾乎都是洋裝」。





▲瑞莎身穿A&F白色Bra-Free蕾絲排釦中長洋裝亮相。（圖／品牌提供）

瑞莎身穿A&F白色Bra-Free蕾絲排釦中長洋裝亮相，細緻蕾絲拼接、前排釦設計與裙襬鏤空蕾絲，展現浪漫又輕盈的夏日氛圍。她大讚品牌洋裝兼具舒適與設計感，「很多款都有內建胸墊，穿上就能直接出門，10秒鐘就打扮好，而且每件都有很多小細節，真的很方便。」





▲ 瑞莎表示自己一直都是A&F忠實粉絲，喜歡品牌很多年，每次出國都會特地尋找門市逛逛。（圖／品牌提供）

她表示自己一直都是A&F忠實粉絲，喜歡品牌很多年，每次出國都會特地尋找門市逛逛，如今台灣官方線上購物正式開站，未來只要知道尺寸，在家動動手指就能買到最新系列，「如果第一次購買，可以先到門市試穿尺寸，以後線上購物就很方便。」除了替自己添購新衣，瑞莎也經常幫老公挑選穿搭。她笑說，夫妻現在已經不穿情侶裝，結婚前才會。取而代之的是透過相近色系、材質與整體風格展現默契。她透露，旅行時會幫老公挑選比較明亮、可愛一點的單品，雖然老公平時偏好素色，但A&F男裝系列選擇很多，總能找到兼具舒適與質感的搭配。

本季同步登場的The Getaway Collection，延續品牌標誌性的「輕度假」風格，女裝主打亞麻混紡洋裝、Bra-Free設計與鏤空鉤針編織元素，結合柔軟透氣面料、修身剪裁與夏日色彩，輕鬆打造毫不費力的度假造型；男裝則以古巴領度假襯衫、亞麻混紡短褲為主軸，搭配熱帶印花、刺繡圖騰與天然材質，在炎夏中兼顧舒適與俐落感，不論海島旅行或都會漫步都能自在駕馭。





▲Abercrombie & Fitch 純棉收腰抓皺條紋中長洋裝 $ 4,890。（圖／品牌提供）





▲Abercrombie & Fitch 度假風刺繡圖案短袖襯衫 $ 3,690。（圖／品牌提供）

同場加映

近年堪稱「Quiet Luxury」與極簡穿搭代表人物的 Hailey Bieber，再次把自己的私服品味帶進設計。Gap攜手她推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感，融合她日常最愛的寬鬆輪廓與低腰比例，重新演繹率性又不費力的穿搭風格。這也是Hailey首次深度參與Gap丹寧設計，從版型、刷色到細節皆親自參與調整，讓一件牛仔褲更貼近她標誌性的時尚語言。





▲Gap攜手 Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感。（圖／品牌提供）

Hailey與Gap的緣分其實早已展開，去年她多次穿著Gap低腰牛仔褲現身街拍，帶動品牌丹寧單品討論度飆升，也促成此次正式合作。對她而言，Gap更是從小陪伴成長的品牌，她坦言1996年正是自己的出生年份，而90年代文化一直是她最重要的穿搭靈感來源，因此希望透過這次系列，把那份自在、不刻意修飾的丹寧精神，以更符合現代審美的方式重新詮釋。