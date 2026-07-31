夏季最消暑的精品編織清單！MARC JACOBS托特包、BV香水保護套站上C位

▲Miu Miu全新編織系列以輕鬆自在的度假氛圍為靈感，勾勒出夏日的輕盈。（Miu Miu提供）



圖文／鏡週刊

從皮革到拉菲草，「編織」成為今年夏日的重要關鍵字。

各家精品品牌運用不同材質與工藝賦予編織全新樣貌，不論在展現工藝細節、度假氛圍或生活風格上，都讓這項經典元素再次成為夏季設計焦點；透過不同織法、材質與輪廓變化，也讓編織展現超越季節的多元魅力。

草根輕盈度假

▲草編帽俐落融入Logo細節，為整體穿搭增添自然風格意象。價格店洽。（Miu Miu提供）

Miu Miu以編織勾勒夏日度假的輕盈想像，將鉤針、藤編與草編等手工技法，融入包款、鞋履與帽飾設計。天然材質搭配柔和色彩、皮革飾邊與品牌徽章，在隨興之中展現細膩質感，也延續品牌俏皮而優雅的風格語彙。從條紋鉤織包到裝飾著蝴蝶結的鞋履，再到充滿童趣的花卉吊飾，每件單品都洋溢著手作溫度，為盛夏穿搭注入自在悠閒的氣息。

▲鉤針織紋、撞色滾邊與蝴蝶結為設計亮點的鞋履令人好心動。價格店洽。（Miu Miu提供）

▲Ivy刺繡棉布手提包。NT$65,000。（Miu Miu提供）

▲Spirit鉤織皮革化妝袋。NT$51,000。（Miu Miu提供）

織就法式風情

▲agnès b.以「City to beach」為主題推出VOYAGE系列夏日包款。拉菲草手提包中型NT$7,280。（agnès b.提供）

編織，是法式夏日最自然的風景。agnès b.以拉菲草、粗織網眼與亞麻等天然材質，推出VOYAGE系列包款，將城市與海岸的生活節奏巧妙串連。從靈感源自法國市集提籃的托特包，到鉤針編織肩背包，每款設計皆保留材質原有的樸實紋理，再結合皮革細節與俐落輪廓，展現隨興卻不失質感的法式風格。

▲拉菲草手提包。NT$7,980。（agnès b.提供）

香氣完美編織

▲BOTTEGA VENETA推出全新Alta香氛系列10款淡香精作品。NT$7,300／50ml、NT$9,600／100ml。（BOTTEGA VENETA提供）

編織，是BOTTEGA VENETA最鮮明的品牌語言，此次延伸至香氛設計。全新Alta系列以經典Intrecciato編織工藝包覆瓶身，以「Intrecciato Duo（編織雙重奏）」為核心概念，雕塑般的立體線條，讓香水不只是嗅覺作品，更像一件值得收藏的設計物件。再生玻璃瓶搭配木質瓶蓋，將義式工藝、美學與永續理念細膩交織；而編織皮革香水保護套更是讓最具代表性的編織語彙，以不同的形式再次展現。

▲咖啡色編織皮革香水保護套（適用於10ml）。NT$14,100。（BOTTEGA VENETA提供）

▲編織皮革香水保護套（適用於50ml）。NT$15,800。（BOTTEGA VENETA提供）

草包站上C位

▲MARC JACOBS看準夏日的海灘與度假行程，推出拉菲草編織系列。編織托特包NT$14,000。（美之心提供）

草編不再只是海灘配件，而是夏季造型不可或缺的時尚元素。MARC JACOBS以拉菲草編織結合品牌經典包款輪廓，推出SACK編織手拿包、BABE托特包等設計，透過自然大地色調結合細緻編織紋理，展現輕盈卻不失俐落的風格。無論搭配洋裝、丹寧或極簡日常穿搭，皆能自在切換度假與都會場景，讓編織材質突破季節與場合界線，成為盛夏衣櫥中的百搭主角。

▲草托特包。（美之心提供）

▲SCENE編織肩背包。NT$14,000。（美之心提供）

▲SACK編織手拿包。NT$12,000。（美之心提供）

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