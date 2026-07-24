微風今正式退出台北車站　「SOGO大巨蛋兵臨城下」經營面臨腹背受敵

▲Dior曾是微風廣場一樓門面，目前已退出。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台鐵 7／22 正式對外發出公告，表示今（7／24）下午三點台北車站商場正式準備交接，日前微風已通知進駐廠商需清空撤場，交接範圍為 1、2 樓及地下 1 樓伴手禮、零售、餐廳、美食街等店面，昨日台北車站伴手禮區已不見微風招牌，預計 7／25 由新光三越接手恢復營運，微風也正式撤出經營 19 年的台北車站。

當年廖鎮漢力排眾議搶下北車二樓，將原本灰暗的車站空間改造成日均人潮破 60 萬的「美食聚落」，不僅是業界佳話，更是微風開闢大眾餐飲版圖的起點。如今經營權易主，最直接的衝擊就是規模經濟的縮減。

北車商場年營收約30億元



北車商場一年穩定貢獻約 30 億元營收，微風直接痛失大量現金流，如今 SOGO 大巨蛋開幕在即，屆時東區人流主力將會牢牢鎖在忠孝東路沿線，微風本館也面臨挑戰，經營面臨腹背受敵的考驗。

與一般精品百貨不同，北車商場具有高翻桌率與強勁現金流的特性，能有效為微風其他高固定成本的精品館別提供財務緩衝。失去這塊高週轉率的陣地，微風在整體採購議價與營運邊際效益上都將承受不小壓力。

▲微風在台北車站經營19年，期間舉辦不少活動。（圖 / 翻攝微風台北車站FB）

2025年大幅虧損1.4億元



回顧微風近五年的財務軌跡，獲利表現在 2021 年時受疫情衝擊，年度虧損約 8,860 萬元，疫情期間台灣內需強勁，2022 年至 2024 年連續三年維持盈利，但獲利規模約在 1800 萬元至 5800 萬元上下，就連鎖百貨而言表現不算好。

國門開放後，大幅消費力顯著流向海外，業內人士表示，「台灣人在疫情後出國日本的消費額，加起來是全台百貨營業額的一半」可見衝擊不小；同時為了維持信義區等旗艦館別的吸引力，龐大的改裝與投資成本持續發酵。再加上近年電費、人力與租金等固定成本攀升，進一步壓垮以精品為主打的商場獲利空間。2025 年微風更傳出全年度卻大幅虧損 1.4 億元的消息。

Sogo大巨蛋威脅微風廣場



失去台北車站的微風，還有一個挑戰接踵而至，就是台北市區內最大的購物中心「SOGO 大巨蛋」也即將在近期登場，3 萬坪的營業面積再結合運動、演唱會的娛樂地標，旁邊還有松菸文創園區的休閒聚落，呈現出與信義計畫區、東區完全不同的風貌，而串連東區、大巨蛋、信義區的板南線捷運，更將大部分人潮鎖在忠孝東路上，離忠孝東路步行 10 分鐘左右的微風本館，將失去更多人潮優勢。

此外，微風南京的建築也預計在 2027 年啟動都更，現該分店已經縮減 2 層樓規模，屆時可預知該據點也會停止營業。

▲微風信義。（圖 / 公關照）

3間分店在信義區成主力



有品牌直言，微風「談判很硬」是出了名的，現在零售不好做，應該要從戰友而非房東的角度去跟品牌商合作。據悉微風現更積極在尋找開闢新賣場與據點，而擁有 3 間百貨的信義計畫區也將成為營收主力，如何對外強化信義區等既有核心館別的坪效，以及 VIP 顧客黏著度、對內優化內部成本結構，提升整體獲利能力，將是之後最關鍵的挑戰。