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包開箱／Ferragamo經典Hug「擁抱包」變了！East-West橫長設計更時髦　

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記者鮑璿安／綜合報導

精品包款持續吹起 East-West（橫長包） 趨勢，這股風潮沒有要平息的跡象，Ferragamo也為品牌話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，透過修長橫向比例重新詮釋經典輪廓，在保留「擁抱包」標誌性元素之餘，賦予包款更俐落現代的時尚語彙。

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo為話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

Hug自推出以來，最大的辨識度來自兩條自包身側邊向前環抱的皮革束帶，搭配Ferragamo經典斜角 Gancini 金屬釦飾，猶如雙臂擁抱包身，因此命名為「Hug」。新一季延續這項經典設計，卻將包身重新塑造成更修長的 East-West橫向輪廓，讓整體比例更輕盈洗鍊，視覺上也更貼近近年精品圈盛行的長型肩背包趨勢。

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲新款Hug East-West採用細緻天然紋理小牛皮打造。（圖／品牌提供）

新款Hug East-West採用細緻天然紋理小牛皮打造，皮革柔軟細膩，搭配俐落流暢的線條，讓包款兼具結構感與柔和氣質。包身雖經過橫向延伸，但並未刻意放大尺寸，而是在優雅比例與實用容量之間取得平衡，無論日常肩背或正式造型，都展現低調而歷久彌新的設計魅力。

配色方面，新作推出溫潤焦糖棕（Brandy）、百搭灰褐色（Taupe）等大地色調，以低飽和色彩襯托皮革質感與金色Gancini五金細節，呈現Ferragamo一貫內斂沉穩的義式風格。細長肩帶搭配橫長包身，也讓包款貼合肩線，塑造更修飾身形的穿搭效果。

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

從近年各大品牌紛紛回歸East-West包型不難看出，橫向比例已成為新一波精品包趨勢。Ferragamo則透過Hug East-West，在保留品牌經典DNA的同時，以更精緻的比例、更流暢的輪廓與更具現代感的搭配方式，重新定義「擁抱包」的時尚樣貌，也讓這款經典設計迎來最具代表性的升級。

看更多話題包款

Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。

▲▼ Fauré Le Page 馥瑞樂爵 。（圖／品牌提供）

▲▼ Fauré Le Page 馥瑞樂爵 。（圖／品牌提供）

▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Ferragamo, 擁抱包, 橫長包, 早秋系列, 精品包

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