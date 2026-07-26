不要拿別人的進度衡量自己！適婚年齡也不焦慮的三個頂級心態

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

到了所謂的適婚年齡，身邊開始出現親友催婚、同齡人結婚生子的消息，很容易讓人懷疑自己是不是落後了，但婚姻不是到了某個年紀就必須完成的任務，與其因為焦慮隨便進入一段關係，不如先確認自己真正想要的生活，才能避免用錯的人生選擇，換取短暫的安心。

＃不要拿別人的進度衡量自己



看到朋友陸續結婚，難免會擔心自己是否被留下，但每個人的感情經歷、生活條件與人生選擇都不同，別人的幸福不代表你的失敗，婚姻更不是先到先贏，比起追趕外界安排的時間表，找到適合自己的節奏，才不會因為害怕落單而降低標準。

＃分清楚想結婚還是害怕孤單



有些人急著尋找對象，不一定是真的渴望婚姻，而是害怕未來沒有人陪、擔心被親友議論，甚至認為單身代表自己不夠好，焦慮時更要問清楚，自己想要的是穩定伴侶、家庭生活，還是只想證明自己也有人愛，只有確認需求，才不會把任何一段關係都當成救命稻草。

＃先把單身生活經營完整



當一個人的生活只有等待愛情，感情自然會被放大成唯一出口，與其整天擔心何時遇到對的人，不如先建立自己的工作目標、興趣、人際關係與生活安排，當你不再需要靠婚姻填補空缺，就更能冷靜判斷對方是否適合，也不會為了結婚，勉強接受讓自己不快樂的人。