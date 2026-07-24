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夏季油膩退散洗髮解方！無油分、沁涼舒緩讓頭皮會呼吸

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著氣溫漸升，頭皮油脂分泌旺盛，容易面臨出油、異味甚至扁塌等問題，許多人開始尋求更全面的頭皮保養方案，夏季頭皮清潔不僅是洗淨髮絲，更需著重於環境的調理與深層淨化，以下盤點近期備受矚目的保養與清潔新品，助你在炎熱季節打造清爽蓬鬆的健康秀髮。

＃ORBIS 頭皮淨化深層洗髮露，300mL、NT$450

▲ORBIS,東森自然美,juliArt,頭髮,洗髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

宛如「頭皮的深層卸妝露」，ORBIS 頭皮淨化深層洗髮露秉持無油分、無香料、無著色及無矽靈原則，結合胺基酸系潔淨成分與無患子萃取洗淨成分，能洗去頭皮過多油脂，特別加入吸附型玻尿酸，並融合復活草、積雪草及漢葒魚腥草三種植物萃取精華，在帶走髒污與給予舒適清涼感之餘，亦能維持水分平衡，呈現輕盈蓬鬆的髮絲質感。

＃東森自然美 NB賦源強健洗髮露，500ml、NT$880

▲ORBIS,東森自然美,juliArt,頭髮,洗髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

兼具溫和清潔與頭皮環境維護的養護型洗髮產品，蘊含專利EXO外泌體科技，並結合枇杷葉、桑白皮與八重櫻萃取等多重調理成分，能在洗淨髮絲的同時提供頭皮肌膚適度的滋養與保護，幫助調理健康狀態，賦予秀髮自然蓬鬆的豐盈感。

＃juliArt 甘草次酸角質淨化液（經典版），220mL、NT$1,080

▲ORBIS,東森自然美,juliArt,頭髮,洗髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

專為油性、乾性及問題頭皮設計的液態前導淨化護理，特別添加6%甘草次酸複合物能漸進式控油，並舒緩調理頭皮肌膚，搭配檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，幫助改善油膩問題，此外，地衣複合物有助於維持頭皮平衡，並改善悶熱異味，建立健康的生態環境，提升後續保養吸收力。

關鍵字：

ORBIS, 東森自然美, juliArt, 頭髮, 洗髮, 髮絲, 頭皮

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