伯爵、勞力士瘋「寶石面盤」　獨一無二紋理成頂級錶款新寵

▲伯爵SIXTIE 系列18K玫瑰金蛋白石面盤宮廷式雕刻飾紋手鐲錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶石面盤成為今年錶款主流趨勢，每一款紋路與色調都不盡相同，讓每個面盤都是獨一無二的風景。最早掀起這波流行的正是伯爵（PIAGET），早在1963年起便首開先河將青金石、土耳其石、孔雀石與虎眼石等天然寶石引入錶盤設計，今日仍延續此美好傳統，為腕錶注入華美氣息，SIXTIE系列18K玫瑰金蛋白石面盤宮廷式雕刻飾紋手鐲錶正是最佳詮釋，蛋白石面盤展現的遊彩猶如一幅畫。

除了SIXTIE系列推出寶石面盤款式，PIAGET Polo系列玫瑰金腕錶也搭配藍色石英面盤，展現低調奢華質感。此外，深受藏家青睞的Andy Warhol系列亦同步迎來4款新作，包含飾有巴黎釘紋的玫瑰金錶殼搭配青金石或牛眼石面盤，以及古銅輝石面盤搭配錶圈長方形切割鑽石的款式，藉由天然石材無法複製的獨特紋理，賦予時間流逝更加詩意的面貌。





▲伯爵Andy Warhol 系列18K玫瑰金牛眼石面盤自動上鍊腕錶。





▲伯爵Andy Warhol 系列18K玫瑰金藍石英面盤自動上鍊腕錶。

勞力士「總統錶」Oyster Perpetual Day-Date今年歡慶問世70周年，品牌推出全新研發的18K紀念型金（Jubilee Gold）打造Oyster Perpetual Day-Date 40 18K紀念型金腕錶，此新材質散發淡黃色、暖灰色及柔和的粉紅色光彩，品牌特別選用亮綠東陵石製作面盤，配上長方形切割鑽石時標，著實吸睛。





▲勞力士配備亮綠東陵石面盤的Oyster Perpetual Day-Date 40 18K紀念型金腕錶，2,225,500元。（圖／勞力士提供）

縞瑪瑙也是不少品牌愛用的礦石，英國品牌、瑞士製造的Arnold & Son 展現「黑得有層次」絕技打造Ultrathin Tourbillon 陀飛輪腕錶，面盤主要部分由一枚纖薄的天然縞瑪瑙圓盤製成，內凹式的小時與分鐘副錶盤同樣採用黑色縞瑪瑙，但施以錶界首創的霧面緞紋處理，讓兩個區塊的黑瑪瑙形成細膩對比，更為出色。





▲Arnold & Son Ultrathin Tourbillon縞瑪瑙面盤腕錶，是製錶史上首度呈現霧面緞紋處理展現細膩對比。（圖／Arnold & Son提供）