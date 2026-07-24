原石與切割鑽美感共生　De Beers全新Talisman手鐲大氣登場

▲De Beers Talisman高級珠寶系列新款手鐲鑲嵌約11克拉的鑽石原石與拋光鑽石，Cocktail黃金鑽石戒指為穹頂造型。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers London 2005年首開先例，大膽結合鑽石原石與拋光鑽石打造Talisman高級珠寶系列，成為品牌經典，今年再添手鐲、圓牌鍊墜、耳環與戒指4款新作。當中寬版手鐲鑲嵌約11克拉的鑽石原石與拋光鑽石，中央主石是一顆重約1克拉的白鑽，其璀璨光芒與14顆暖色調鑽石原石互相輝映，風格大氣。





▲De Beers Talisman高級珠寶系列Medallion黃金鑽石項鍊採用同心圓設計。

每款De Beers London的Talisman作品均飾有品牌標誌性的鑿點金工紋理，由工匠以金字塔形的鑿具敲擊金屬表面精製而成，此獨門的金工技藝摒棄金屬鑲爪，工匠會依循每顆原石的獨特輪廓，以手工將金屬細加雕琢，並將其穩固鑲嵌於金質表面，鑿點金工不僅賦予珠寶獨具質感的觸感，更完美襯托出每顆鑽石獨一無二的天然輪廓。新款Medallion黃金鑽石項鍊則採用同心圓設計，交錯鑲嵌黃色三角形鑽石原石、暖褐色拋光鑽石與圓形明亮式切割白鑽；Cocktail黃金鑽石戒指則採穹頂造型更加吸睛；耳環亦有全新輪廓，能同時包覆耳垂前後兩側，視覺上極具張力。





▲De Beers Talisman高級珠寶系列黃金鑽石耳環能包覆耳垂前後兩側。

義大利珠寶品牌DAMIANI經典Margherita系列也有嶄新演繹，將盛放於燦爛陽光下的雛菊花朵化為Margherita Bloom系列華美作品，以18K白金、18K玫瑰金與18K黃金等三色金交錯打造，透過細緻花卉構圖與精緻配色展現非凡美感，手環、戒指、項鍊、胸針、耳環與珠寶錶各鑲嵌鑽石、海水藍寶石、粉紅碧璽、橄欖石、黃水晶與煙水晶等彩色寶石，並運用明亮式、梨形與馬眼形切割，交織出豐富層次感。





▲DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K三色金海水藍寶、粉紅碧璽、黃水晶與鑽石手環，鑽石總重1.358克拉，790,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K白金與黃金橄欖石、黃水晶與鑽石耳環，316,000元。