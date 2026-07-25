2026世界盃大嫂團精品包收藏超狂　哈蘭德女友是小香迷

文／美人圈

2026世界盃足球賽正式落幕，場邊亮眼的大嫂團也成為全球矚目的焦點！值得一提的是，世界盃大嫂團不只顏值高，私下精品包收藏更是沒再讓。本篇就來一探她們的超狂精品包清單，從哈蘭德女友、C羅未婚妻喬治娜都有，一起看看她們平常都背哪些精品包！

▲（圖／ IG@georginagio、IG@isabellaa）

2026 世界盃「C羅未婚妻」Georgina Rodríguez 精品包

愛馬仕 Birkin ＆ Kelly、GUCCI Borsetto

足壇傳奇巨星C羅的未婚妻喬治娜Georgina Rodríguez堪稱所有女生心中的人生勝利組代表！身為愛馬仕專業戶的她，幾乎每次在IG曬出的包款都不重複，不僅擁有多款限量版Hermès Birkin與Kelly，更收藏不少珍稀皮革、特殊配色款式，驚人的愛馬仕收藏規模讓她成為精品圈公認的「Hermès 女王」。

▲（圖／IG@georginagio）

身為前GUCCI店員的喬治娜對品牌始終有著深厚情感，私下也經常曬出GUCCI包款，近期更背上全新Borsetto包。包款結合品牌經典紅綠織帶與Horsebit馬銜鍊元素，融合復古與現代設計，成為本季話題新作。

▲（圖／IG@georginagio、GUCCI）

2026 世界盃「哈蘭德女友」Isabel Haugseng Johansen 精品包

CHANEL 25

挪威頂級前鋒哈蘭德作為今年世界盃的人氣王，女友自然也吸引高度關注！他的女友Isabel Haugseng Johansen私下是十足的Chanel愛好者，近期私服出鏡率最高的就是全新CHANEL 25包款。以柔軟皮革搭配標誌性菱格紋設計，不僅保留品牌經典元素，更加入大容量與輕盈輪廓，兼具時髦感與實用性，也完美呼應她低調卻充滿質感的私服風格。

▲（圖／IG@isabellaa、CHANEL）

2026 世界盃「貝林漢女友」Ashlyn Castro 精品包

Balenciaga Le City

英格蘭足球新星Jude Bellingham貝林漢的超正女友Ashlyn Castro搶先曬出新款Balenciaga Le City草編包，以天然編織材質拼接黑色皮革與經典鉚釘細節，為率性的City Bag輪廓注入濃厚夏日度假感，搭配白色短版背心與牛仔短褲，展現性感又不費力的街頭風格。

▲（圖／IG@ashlyncastro、Balenciaga）

2026 世界盃「Lamine Yamal女友」Inés García 精品包

Prada 附肩背帶皮夾、Bottega Veneta Andiamo Clutch

去球場觀賽的包款除了時髦，實用性也很重要，畢竟雙手還要騰出來為男友、西班牙超新星Lamine Yamal應援！網紅女友Inés García就選擇Prada附肩背帶皮夾，輕巧的皮夾結合可肩背設計，不僅方便收納手機、卡片等隨身物品，也能解放雙手，兼顧實用與搭配性，是球場穿搭的完美配件。

▲（圖／IG@ineesgaarcia、Prada）

不難發現Inés García私下偏愛低調耐看的精品包款，日前現身球場便拎著Bottega Veneta Andiamo Clutch。以品牌標誌性的Intrecciato編織皮革打造，搭配金色Knot結飾，俐落的手拿包輪廓優雅又實用，不論是觀賽或日常穿搭都相當百搭！

▲（圖／IG@lamineyma1、Bottega Veneta）

2026 世界盃「姆巴佩女友」Ester Expósito 精品包

Dior Lady Dior、ACNE STUDIOS Multipocket 肩背包

法國隊當家球星姆巴佩的新女友Ester Expósito，日前曬出一款白色Dior Lady Dior，看起來採用珍稀皮革材質，散發奢華質感。 經典藤格紋車縫搭配標誌性的D.I.O.R.吊飾，與她的清新洋裝造型相互呼應，盡顯法式優雅魅力。

▲（圖／IG@ester_exposito）

另一款Ester Expósito的愛包價格相對親民，來自ACNE STUDIOS熱賣的Multipocket肩背包。包款以水洗粒面皮革打造，結合多口袋結構、鉚釘與扭結細節，並配有頂部提柄及可調式肩背帶，寬敞收納空間實用性滿分，整體走一個率性復古風，辨識度超高。

▲（圖／IG@ester_exposito、ACNE STUDIOS）

2026 世界盃「梅西老婆」Antonela Roccuzzo 精品包

CHANEL SOUPLISSIMO 包、Louis Vuitton Nano Speedy

阿根廷球神梅西老婆安托內雅Antonela Roccuzzo的包品也很出名，堪稱世界盃的帶貨女王，凡是她拎過的精品包幾乎都能掀起搶購熱潮，帶貨實力完全不輸明星！近期她也被捕捉到拎著CHANEL全新SOUPLISSIMO包，包款採用柔軟粒面小牛皮打造，搭配經典CC Logo與俐落大容量輪廓，率性與優雅一次滿足，上身更是自帶毫不費力的鬆弛感， G-Dragon、Jennie也都超愛。

▲（圖／IG@antonelaroccuzzo、CHANEL）

Antonela Roccuzzo私下也經常以迷你包點亮休閒造型，其中Louis Vuitton Nano Speedy就是她的愛包之一。包款濃縮品牌經典Speedy輪廓，搭配標誌性Monogram帆布、雙提把與可拆式肩背帶，小巧卻具辨識度，無論手提或斜背都能為穿搭增添俏皮復古感。

▲（圖／IG@antonelaroccuzzo、Louis Vuitton）

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