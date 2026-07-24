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午餐後總想睡？不是因為太累　營養師揭真正原因：血糖正在大起大落

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▲▼午餐後想睡。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲午餐後吃飽想睡和挑選的食物大有關聯。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

明明前一晚睡得不錯，午餐一吃完卻開始狂打哈欠、注意力渙散？不少人以為是工作太累，其實可能是俗稱「飯後昏迷（food coma）」的現象。營養師杯蓋表示，一頓高升糖、份量過大的午餐，容易讓血糖快速上升又下降，加上人體午後原本就有生理性的精神低谷，更容易讓人昏昏欲睡。

營養師杯蓋指出，當一餐攝取過多白飯、白麵、甜點等精緻澱粉時，血糖容易快速升高，身體分泌較多胰島素協助調節，之後血糖可能快速下降，讓人出現疲倦、注意力下降等情況，這也是不少人飯後想睡的原因之一。此外，人體在下午原本就會出現一段自然的精神低谷，若再加上高熱量、大份量的午餐，疲倦感可能更加明顯。

營養師更分享，有研究發現，高升糖負荷的一餐，疲勞感比低升糖餐點更高；而午餐吃得越多，下午想睡的機率也可能增加。因此，午餐除了吃飽，更要注意餐點組成。

想改善午後精神不濟，可從調整午餐內容開始，首先選擇糙米、五穀飯等全穀雜糧，取代部分精緻澱粉；每餐搭配足量蔬菜，增加膳食纖維攝取；加入雞肉、魚、蛋、豆製品等優質蛋白質，提升飽足感；避免一次吃太飽，建議吃到約七、八分飽即可；飯後起身散步5至10分鐘，有助於提振精神，也能幫助消化。

不少人一想睡就喝咖啡，但如果午餐內容沒有調整，即使補充咖啡因，疲勞感仍可能反覆出現。營養師提醒，改善飯後精神不濟，關鍵仍在於均衡飲食、控制份量及維持規律作息。

關鍵字：

午餐, 飯後昏迷, 血糖, 營養師, 想睡

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