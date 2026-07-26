韓國教練一週「瘦肚子運動」菜單　登山者式超燃脂、7天有感小腹變平

文／美人圈

每天做仰臥起坐，小腹還是瘦不下來？其實只要搭配正確的核心訓練與燃脂動作，就能有效改善小腹凸出、腰間肉與腹部鬆弛問題。這次整理韓國健身教練「尹老師」分享的7天不重複瘦小腹運動菜單，每天一個動作，結合核心訓練、有氧燃脂與腹部肌群啟動，特別適合久坐上班族、產後想重拾腹部線條，或是容易囤積腹部脂肪的蘋果形身材！

韓國教練瘦肚子運動1：登山者式燃脂組合

想知道瘦肚子最快的方法，登山者式一直都是韓國健身教練最推薦的動作之一。透過高速交替抬腿搭配核心穩定，不只能提高心率、燃燒熱量，也能同步刺激上腹、下腹與深層核心肌群，對改善小腹凸出、腰間贅肉特別有感。尤其是蘋果形身材容易囤積腹部脂肪的人，更適合將這類全身性燃脂動作加入日常訓練。

動作建議：

1.將椅子靠牆固定，增加穩定度

2.雙手扶椅進行登山者式交替抬腿

3.全程收緊腹部，避免腰部下塌

4.每組30秒至1分鐘，重複3～5組

韓國教練瘦肚子運動2：棒式燃脂組合

棒式不只是核心訓練，也是最有效的居家瘦小腹運動之一。這組加入動態變化後，需要更多核心力量維持平衡，能同時雕塑腹部、手臂與肩膀線條，提高整體燃脂效率。對於腹部容易鬆弛、久坐導致核心無力的人來說，非常適合作為每日訓練。

動作建議：

1.初學者可採膝蓋著地版本

2.膝下墊瑜珈墊保護關節

3.全程維持身體一直線

4.避免聳肩、拱腰或憋氣

韓國教練瘦肚子運動3：扭腰瘦腰線運動

除了瘦小腹，想改善腰間肉、打造明顯腰線，也別錯過這組旋轉訓練。透過左右扭轉帶動腹斜肌，不只能修飾側腰線條，也能提升核心控制能力，對想練出自然馬甲線的人很有幫助。尤其蘋果形身材常因腰腹比例不明顯，加入腹斜肌訓練更能讓身形看起來俐落。

動作建議：

1.利用腰腹發力，而非只甩動雙手

2.動作幅度可稍微放大

3.維持穩定節奏，不需過快

4.每組30秒至1分鐘

韓國教練瘦肚子運動4：跪姿燃脂運動組合

如果平常較少運動，這組低衝擊跪姿動作非常適合作為入門。利用跪姿降低身體負擔，更能專注啟動核心與腹部肌群，同時減少腰椎壓力。除了有助於瘦肚子，也很適合改善腹部無力與體態不穩的問題。

動作建議：

1.腹部全程收緊

2.放慢速度，感受核心出力

3.肩膀保持放鬆避免聳肩

4.膝蓋不舒服可視情況調整

韓國教練瘦肚子運動5：收腹核心體操

別小看這組看似簡單的收腹動作，只要確實收緊腹橫肌，就能有效改善小腹凸出與核心無力。這類深層核心訓練特別適合平常缺乏運動、腹部容易鬆弛的人，也能幫助養成自然收腹的姿勢，讓站姿看起來更加挺拔。

動作建議：

1.肚臍持續向內收

2.配合呼吸穩定出力

3.手臂自然擺動即可

4.每組30秒至1分鐘

韓國教練瘦肚子運動6：棒式變化強化運動

想提升燃脂效率，可以挑戰這組棒式進階版。結合登山者式與開合腿等動作，能同時刺激腹部、臀腿與肩膀肌群，提高心率並增加熱量消耗，是不少韓國健身教練推薦的高效率瘦肚子運動。

動作建議：

1.雙手穩定支撐地面

2.拉膝時同步吐氣收腹

3.避免臀部過高或腰部塌陷

4.每組30秒至1分鐘

韓國教練瘦肚子運動7：抬腿燃脂變化運動

下腹一直瘦不下來的人，可以把這組當成每週固定訓練。從抬腿、交叉腿到核心轉體，能持續刺激下腹與腹直肌，幫助改善下腹囤積脂肪與小腹突出。搭配前面的燃脂運動一起進行，更能提升整體瘦肚子效果，讓腹部線條更加緊實。

動作建議：

1.雙腿盡量伸直

2.雙腳不要完全落地

3.全程保持腹部收緊

4.避免用脖子代償出力

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