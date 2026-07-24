潤色防曬越擦越美！5款新品一次看　修飾蠟黃、毛孔還能當妝前

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，防曬已是每天不可少的保養步驟，而近年兼具潤色、校正膚色與妝前打底功能的「潤色防曬」更成為美妝市場新寵。一瓶就能完成防曬、防護與提亮肌膚，不僅能減少底妝步驟，也讓妝感更加輕透自然。以下整理近期5款潤色防曬新品，各有不同特色，可依照膚質與需求挑選。

#THE WHOO 后 極緻禦光原生煥亮防曬乳 SPF50+/PA++++，50ml，1,880元。

主打「零粉底蜜桃底妝」概念，結合高效紫外線防護、自然校色與亮白保養成分，品牌表示可在抵禦日曬的同時，打造輕盈透亮的蜜桃粉嫩光澤，讓肌膚展現自然好氣色。

#BIODERMA 超耐曬清爽保濕潤色防曬液 SPF50+ PA++++，40ml，1,080元。

延續Photoderm超耐曬系列SPF50+ PA++++防曬規格，添加MAA因子、Ectoin伊克多因及Mannitol甘露醇等保養成分，搭配光感親膚粉體，可修飾泛紅、均勻膚色，同時柔焦毛孔，水感質地清爽服貼，適合作為日常防曬與妝前使用。

#Avène 亮顏潤色防曬乳 SPF50+，50ml，1,280元。

結合防曬、校色與妝前打底功能，並具備抗藍光及防水效果，最大特色為變色科技，乳液擠出時呈白色，塗抹後會轉化為自然膚色，幫助均勻膚色、修飾細微瑕疵，可單擦打造自然裸肌，也能作為後續底妝打底。

#ampm 神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+★★★★，799元。

專為敏弱肌打造的「小紫蓋防曬」，添加6重神經醯胺與百億積雪草植泌體，在防曬同時協助維持肌膚屏障，並採用智慧修色技術，可修飾泛紅、改善暗沉，打造自然透亮膚色，適合作為日常潤色型防曬。

#東森自然美 物理性水光瑩潤防曬素顏乳 SPF50★★★，30ml，2,000元。

添加薑黃、蓮葉及當歸等植萃保養成分，採用物理性防曬配方，協助隔離紫外線與環境傷害，同時修飾膚色、提亮肌膚，打造自然水光妝感，不易厚重黏膩。